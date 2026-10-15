Запеченная тыква с чесноком и тмином: простой рецепт для легкого ужина

Нарезанная тыква. Фото: smachnenke.com.ua

Запеченная тыква приобретает нежную текстуру и легкую золотистую корочку, а чеснок и тмин придают ей яркий аромат. Блюдо подойдет для легкого ужина или в качестве гарнира к мясу или рыбе.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

тыква — 800 г;

чеснок — 4 зубчика;

тмин — 1 ч. л.;

соль — ½ ч. л.;

растительное масло — 3 ст. л.;

пармезан — для подачи, по желанию.

Тыква для блюда. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Тыкву очистить от кожуры и семян, нарезать кусочками примерно одинакового размера. Добавить измельченный чеснок, тмин, соль и масло. Тщательно перемешать. Выложить тыкву на противень с пергаментом в один слой. Запекать в разогретой до 220 °C духовке примерно 20–25 минут, пока кусочки не станут мягкими и слегка не подрумянятся. Подавать горячей, по желанию посыпав тёртым пармезаном.

Предлагаем вас ознакомиться с нашей подборкой сезонных рецептов из тыквы

Фаршированная тыква с фаршем — новый быстрый рецепт на ужин.

Тыквенные оладьи за 10 минут — на завтрак, обед или ужин.

Читайте также:

Тыквенный сок с морковью и грушами — "золотой" эликсир здоровья.

Мраморная запеканка с тыквой и сыром — для вкусного завтрака.

Тыквенный сок на зиму — "золотой нектар" с витаминами.