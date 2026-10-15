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Главная Вкус Вот что приготовить из тыквы на ужин: всего 2 основных ингредиента

Вот что приготовить из тыквы на ужин: всего 2 основных ингредиента

Ua ru
15 октября 2026 01:04
Запеченная тыква с чесноком и тмином: простой рецепт для легкого ужина
Нарезанная тыква. Фото: smachnenke.com.ua

Запеченная тыква приобретает нежную текстуру и легкую золотистую корочку, а чеснок и тмин придают ей яркий аромат. Блюдо подойдет для легкого ужина или в качестве гарнира к мясу или рыбе.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • тыква — 800 г;
  • чеснок — 4 зубчика;
  • тмин — 1 ч. л.;
  • соль — ½ ч. л.;
  • растительное масло — 3 ст. л.;
  • пармезан — для подачи, по желанию.
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Тыква для блюда. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Тыкву очистить от кожуры и семян, нарезать кусочками примерно одинакового размера.
  2. Добавить измельченный чеснок, тмин, соль и масло. Тщательно перемешать.
  3. Выложить тыкву на противень с пергаментом в один слой.
  4. Запекать в разогретой до 220 °C духовке примерно 20–25 минут, пока кусочки не станут мягкими и слегка не подрумянятся.
  5. Подавать горячей, по желанию посыпав тёртым пармезаном.

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тыква Ужин рецепт обед
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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