Запеченная тыква с чесноком и тмином: простой рецепт для легкого ужина

Вот что приготовить из тыквы на ужин: всего 2 основных ингредиента
Ua ru
15 октября 2026 01:04
Нарезанная тыква. Фото: smachnenke.com.ua
Запеченная тыква приобретает нежную текстуру и легкую золотистую корочку, а чеснок и тмин придают ей яркий аромат. Блюдо подойдет для легкого ужина или в качестве гарнира к мясу или рыбе.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- тыква — 800 г;
- чеснок — 4 зубчика;
- тмин — 1 ч. л.;
- соль — ½ ч. л.;
- растительное масло — 3 ст. л.;
- пармезан — для подачи, по желанию.
Способ приготовления
- Тыкву очистить от кожуры и семян, нарезать кусочками примерно одинакового размера.
- Добавить измельченный чеснок, тмин, соль и масло. Тщательно перемешать.
- Выложить тыкву на противень с пергаментом в один слой.
- Запекать в разогретой до 220 °C духовке примерно 20–25 минут, пока кусочки не станут мягкими и слегка не подрумянятся.
- Подавать горячей, по желанию посыпав тёртым пармезаном.
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