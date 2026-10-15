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Головна Смак Ось що приготувати з гарбуза на вечерю: лише 2 основні інгредієнти

Ось що приготувати з гарбуза на вечерю: лише 2 основні інгредієнти

Ua ru
15 жовтня 2026 01:04
Запечений гарбуз із часником і кмином: простий рецепт для легкої вечері
Нарізаний гарбуз. Фото: smachnenke.com.ua

Запечений гарбуз набуває ніжної текстури й легкої золотистої скоринки, а часник і кмин додають йому виразного аромату. Страва підійде для легкої вечері або як гарнір до м’яса чи риби.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • гарбуз — 800 г;
  • часник — 4 зубчики;
  • кмин — 1 ч. л.;
  • сіль — ½ ч. л.;
  • олія — 3 ст. л.;
  • пармезан — для подавання, за бажанням.
рецепт приготування гарбуза
Гарбуз для страви. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Гарбуз очистити від шкірки й насіння, нарізати шматочками приблизно однакового розміру.
  2. Додати подрібнений часник, кмин, сіль та олію. Ретельно перемішати.
  3. Викласти гарбуз на деко з пергаментом в один шар.
  4. Запікати в розігрітій до 220 °C духовці приблизно 20–25 хвилин, доки шматочки не стануть м’якими й злегка не підрум’яняться.
  5. Подавати гарячим, за бажанням посипавши тертим пармезаном.

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гарбуз Вечеря рецепт обід
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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