Запечений гарбуз із часником і кмином: простий рецепт для легкої вечері

Нарізаний гарбуз. Фото: smachnenke.com.ua

Запечений гарбуз набуває ніжної текстури й легкої золотистої скоринки, а часник і кмин додають йому виразного аромату. Страва підійде для легкої вечері або як гарнір до м’яса чи риби.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

гарбуз — 800 г;

часник — 4 зубчики;

кмин — 1 ч. л.;

сіль — ½ ч. л.;

олія — 3 ст. л.;

пармезан — для подавання, за бажанням.

Гарбуз для страви. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Гарбуз очистити від шкірки й насіння, нарізати шматочками приблизно однакового розміру. Додати подрібнений часник, кмин, сіль та олію. Ретельно перемішати. Викласти гарбуз на деко з пергаментом в один шар. Запікати в розігрітій до 220 °C духовці приблизно 20–25 хвилин, доки шматочки не стануть м’якими й злегка не підрум’яняться. Подавати гарячим, за бажанням посипавши тертим пармезаном.

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