Запечений гарбуз із часником і кмином: простий рецепт для легкої вечері

Ось що приготувати з гарбуза на вечерю: лише 2 основні інгредієнти
Ua ru
15 жовтня 2026 01:04
Нарізаний гарбуз. Фото: smachnenke.com.ua
Запечений гарбуз набуває ніжної текстури й легкої золотистої скоринки, а часник і кмин додають йому виразного аромату. Страва підійде для легкої вечері або як гарнір до м’яса чи риби.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- гарбуз — 800 г;
- часник — 4 зубчики;
- кмин — 1 ч. л.;
- сіль — ½ ч. л.;
- олія — 3 ст. л.;
- пармезан — для подавання, за бажанням.
Спосіб приготування
- Гарбуз очистити від шкірки й насіння, нарізати шматочками приблизно однакового розміру.
- Додати подрібнений часник, кмин, сіль та олію. Ретельно перемішати.
- Викласти гарбуз на деко з пергаментом в один шар.
- Запікати в розігрітій до 220 °C духовці приблизно 20–25 хвилин, доки шматочки не стануть м’якими й злегка не підрум’яняться.
- Подавати гарячим, за бажанням посипавши тертим пармезаном.
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