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Гарячі бутерброди на всі випадки життя — бюджетні та без ковбаси

27 березня 2025 14:32
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Гарячі бутерброди без ковбаси — смачно, просто та бюджетно
Гарячі бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Хрусткий батон, ніжна сирно-яєчна намазка та аромат запеченого часнику — ці гарячі бутерброди стануть улюбленою закускою для сніданку чи перекусу. Готуються з доступних продуктів, а смакують як у кафе.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • батон — 6 скибочок;
  • мариновані огірки — 2–3 шт.;
  • яйця — 2–3 шт.;
  • сир — 80 г;
  • часник — 2–3 зубчики;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • сіль, перець — на смак;
  • зелень кропу — для подачі.

Спосіб приготування

Натерти мариновані огірки на великій тертці, злегка відтиснути зайву рідину та перекласти в миску. Додати натерті яйця, сир і пропущений через прес часник.

гарячі бутерброди на всі випадки у житті бюджетні та без ковбаси
Терті огірки. Фото: smachnenke.com.ua

Заправити майонезом, посолити, поперчити на смак і добре перемішати. Намазати отриману масу на скибочки батона.

гарячі бутерброди на сніданок бюджетні та без ковбаси
Білий хліб. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти бутерброди на деко, застелене фольгою та змащене олією. Випікати в розігрітій до 180 °C духовці 10–15 хвилин.

гарячі бутерброди на сніданок без ковбаси
Готові бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua

Готові бутерброди посипати подрібненою зеленню кропу. Подавати гарячими.

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