Гарячі бутерброди без ковбаси — смачно, просто та бюджетно

Гарячі бутерброди на всі випадки життя — бюджетні та без ковбаси
Хрусткий батон, ніжна сирно-яєчна намазка та аромат запеченого часнику — ці гарячі бутерброди стануть улюбленою закускою для сніданку чи перекусу. Готуються з доступних продуктів, а смакують як у кафе.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- батон — 6 скибочок;
- мариновані огірки — 2–3 шт.;
- яйця — 2–3 шт.;
- сир — 80 г;
- часник — 2–3 зубчики;
- майонез — 3 ст. л.;
- сіль, перець — на смак;
- зелень кропу — для подачі.
Спосіб приготування
Натерти мариновані огірки на великій тертці, злегка відтиснути зайву рідину та перекласти в миску. Додати натерті яйця, сир і пропущений через прес часник.
Заправити майонезом, посолити, поперчити на смак і добре перемішати. Намазати отриману масу на скибочки батона.
Викласти бутерброди на деко, застелене фольгою та змащене олією. Випікати в розігрітій до 180 °C духовці 10–15 хвилин.
Готові бутерброди посипати подрібненою зеленню кропу. Подавати гарячими.
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