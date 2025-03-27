Гарячі бутерброди без ковбаси — смачно, просто та бюджетно

Гарячі бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua

Хрусткий батон, ніжна сирно-яєчна намазка та аромат запеченого часнику — ці гарячі бутерброди стануть улюбленою закускою для сніданку чи перекусу. Готуються з доступних продуктів, а смакують як у кафе.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

батон — 6 скибочок;

мариновані огірки — 2–3 шт.;

яйця — 2–3 шт.;

сир — 80 г;

часник — 2–3 зубчики;

майонез — 3 ст. л.;

сіль, перець — на смак;

зелень кропу — для подачі.

Спосіб приготування

Натерти мариновані огірки на великій тертці, злегка відтиснути зайву рідину та перекласти в миску. Додати натерті яйця, сир і пропущений через прес часник.

Терті огірки. Фото: smachnenke.com.ua

Заправити майонезом, посолити, поперчити на смак і добре перемішати. Намазати отриману масу на скибочки батона.

Білий хліб. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти бутерброди на деко, застелене фольгою та змащене олією. Випікати в розігрітій до 180 °C духовці 10–15 хвилин.

Готові бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua

Готові бутерброди посипати подрібненою зеленню кропу. Подавати гарячими.

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