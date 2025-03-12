Смачна заміна сирникам на сніданок — готується простіше з 250 г сиру

Сирні кекси. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо любите сирники, але хочете приготувати щось ще простіше, цей рецепт стане вашим фаворитом. Сирні кекси виходять легкими, повітряними та дуже смачними. Ідеальний сніданок для всієї родини.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

сир кисломолочний — 250 г;

цукор — 50 г;

ванільний цукор — 1 пакетик;

сіль — щіпка;

яйця — 2 шт.;

кефір — 60 мл;

манка — 30 г;

розпушувач — 0,5 ч. л.;

ягоди (за бажанням, у мене малина).

Спосіб приготування

Сир змішати з цукром, ванільним цукром, сіллю, яйцями та кефіром. Перебити масу блендером до однорідності. Додати манку та розпушувач, перемішати й залишити на 30 хвилин, щоб манка набухла.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Силіконові формочки злегка змастити олією, рівномірно розподілити сирну масу, зверху викласти ягоди.

Кекси з ягодами. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати в розігрітій до 180 °C духовці 30 хвилин, поки верх не стане золотистим. Перед подачею можна присипати цукровою пудрою або полити медом.

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