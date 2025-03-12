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Заміна сирникам — готується набагато простіше з 250 г сиру

12 березня 2025 06:11
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Смачна заміна сирникам на сніданок — готується простіше з 250 г сиру
Сирні кекси. Фото: gospodynka.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Якщо любите сирники, але хочете приготувати щось ще простіше, цей рецепт стане вашим фаворитом. Сирні кекси виходять легкими, повітряними та дуже смачними. Ідеальний сніданок для всієї родини.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • сир кисломолочний — 250 г;
  • цукор — 50 г;
  • ванільний цукор — 1 пакетик;
  • сіль — щіпка;
  • яйця — 2 шт.;
  • кефір — 60 мл;
  • манка — 30 г;
  • розпушувач — 0,5 ч. л.;
  • ягоди (за бажанням, у мене малина).

Спосіб приготування

Сир змішати з цукром, ванільним цукром, сіллю, яйцями та кефіром. Перебити масу блендером до однорідності. Додати манку та розпушувач, перемішати й залишити на 30 хвилин, щоб манка набухла.

як приготувати смачні сирні кекси
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Силіконові формочки злегка змастити олією, рівномірно розподілити сирну масу, зверху викласти ягоди. 

як приготувати сирні кекси
Кекси з ягодами. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати в розігрітій до 180 °C духовці 30 хвилин, поки верх не стане золотистим. Перед подачею можна присипати цукровою пудрою або полити медом.

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