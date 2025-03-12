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Замена сырникам — готовится намного проще из 250 г творога

12 марта 2025 06:11
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Вкусная замена сырникам на завтрак - готовится проще из 250 г творога
Творожные кексы. Фото: gospodynka.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Если любите сырники, но хотите приготовить что-то еще проще, этот рецепт станет вашим фаворитом. Творожные кексы получаются легкими, воздушными и очень вкусными. Идеальный завтрак для всей семьи.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • творог — 250 г;
  • сахар — 50 г;
  • ванильный сахар — 1 пакетик;
  • соль — щепотка;
  • яйца — 2 шт.;
  • кефир — 60 мл.;
  • манка — 30 г;
  • разрыхлитель — 0,5 ч. л;
  • ягоды (по желанию, у меня малина).

Способ приготовления

Творог смешать с сахаром, ванильным сахаром, солью, яйцами и кефиром. Перебить массу блендером до однородности. Добавить манку и разрыхлитель, перемешать и оставить на 30 минут, чтобы манка набухла.

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Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Силиконовые формочки слегка смазать маслом, равномерно распределить творожную массу, сверху выложить ягоды.

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Кексы с ягодами. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 30 минут, пока верх не станет золотистым. Перед подачей можно присыпать сахарной пудрой или полить медом.

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