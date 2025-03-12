Вкусная замена сырникам на завтрак - готовится проще из 250 г творога

Замена сырникам — готовится намного проще из 250 г творога
Если любите сырники, но хотите приготовить что-то еще проще, этот рецепт станет вашим фаворитом. Творожные кексы получаются легкими, воздушными и очень вкусными. Идеальный завтрак для всей семьи.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- творог — 250 г;
- сахар — 50 г;
- ванильный сахар — 1 пакетик;
- соль — щепотка;
- яйца — 2 шт.;
- кефир — 60 мл.;
- манка — 30 г;
- разрыхлитель — 0,5 ч. л;
- ягоды (по желанию, у меня малина).
Способ приготовления
Творог смешать с сахаром, ванильным сахаром, солью, яйцами и кефиром. Перебить массу блендером до однородности. Добавить манку и разрыхлитель, перемешать и оставить на 30 минут, чтобы манка набухла.
Силиконовые формочки слегка смазать маслом, равномерно распределить творожную массу, сверху выложить ягоды.
Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 30 минут, пока верх не станет золотистым. Перед подачей можно присыпать сахарной пудрой или полить медом.
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