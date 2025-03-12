Вкусная замена сырникам на завтрак - готовится проще из 250 г творога

Творожные кексы. Фото: gospodynka.com.ua

Если любите сырники, но хотите приготовить что-то еще проще, этот рецепт станет вашим фаворитом. Творожные кексы получаются легкими, воздушными и очень вкусными. Идеальный завтрак для всей семьи.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

творог — 250 г;

сахар — 50 г;

ванильный сахар — 1 пакетик;

соль — щепотка;

яйца — 2 шт.;

кефир — 60 мл.;

манка — 30 г;

разрыхлитель — 0,5 ч. л;

ягоды (по желанию, у меня малина).

Способ приготовления

Творог смешать с сахаром, ванильным сахаром, солью, яйцами и кефиром. Перебить массу блендером до однородности. Добавить манку и разрыхлитель, перемешать и оставить на 30 минут, чтобы манка набухла.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Силиконовые формочки слегка смазать маслом, равномерно распределить творожную массу, сверху выложить ягоды.

Кексы с ягодами. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 30 минут, пока верх не станет золотистым. Перед подачей можно присыпать сахарной пудрой или полить медом.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой самых популярных рецептов завтраков

Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак.

Горячие бутерброды — вкусный завтрак для всей семьи за 5 минут.

Еще советуем обратить внимание на уникальный завтрак на 8 человек за 10 минут — горячие бутерброды.

Предлагаем также приготовить хачапури к завтраку — понадобится 1 стакан молока и муки.

Еще интересный рецепт вкусных блинов без молока и яиц за 5 минут.