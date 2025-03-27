Горячие бутерброды без колбасы — вкусно, просто и бюджетно

Горячие бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua

Хрустящий батон, нежная сырно-яичная намазка и аромат запеченного чеснока — эти горячие бутерброды станут любимой закуской для завтрака или перекуса. Готовятся из доступных продуктов, а на вкус как в кафе.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

батон — 6 ломтиков;

маринованные огурцы — 2-3 шт.;

яйца — 2-3 шт.;

сыр — 80 г;

чеснок — 2-3 зубчика;

майонез — 3 ст. л;

соль, перец — по вкусу;

зелень укропа — для подачи.

Способ приготовления

Натереть маринованные огурцы на крупной терке, слегка отжать лишнюю жидкость и переложить в миску. Добавить натертые яйца, сыр и пропущенный через пресс чеснок.

Тертые огурцы. Фото: smachnenke.com.ua

Заправить майонезом, посолить, поперчить по вкусу и хорошо перемешать. Намазать полученную массу на ломтики батона.

Белый хлеб. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить бутерброды на противень, застеленный фольгой и смазанный растительным маслом. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 10-15 минут.

Готовые бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua

Готовые бутерброды посыпать измельченной зеленью укропа. Подавать горячими.

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