Горячие бутерброды без колбасы — вкусно, просто и бюджетно

Горячие бутерброды на все случаи жизни — бюджетные и без колбасы
Хрустящий батон, нежная сырно-яичная намазка и аромат запеченного чеснока — эти горячие бутерброды станут любимой закуской для завтрака или перекуса. Готовятся из доступных продуктов, а на вкус как в кафе.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- батон — 6 ломтиков;
- маринованные огурцы — 2-3 шт.;
- яйца — 2-3 шт.;
- сыр — 80 г;
- чеснок — 2-3 зубчика;
- майонез — 3 ст. л;
- соль, перец — по вкусу;
- зелень укропа — для подачи.
Способ приготовления
Натереть маринованные огурцы на крупной терке, слегка отжать лишнюю жидкость и переложить в миску. Добавить натертые яйца, сыр и пропущенный через пресс чеснок.
Заправить майонезом, посолить, поперчить по вкусу и хорошо перемешать. Намазать полученную массу на ломтики батона.
Выложить бутерброды на противень, застеленный фольгой и смазанный растительным маслом. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 10-15 минут.
Готовые бутерброды посыпать измельченной зеленью укропа. Подавать горячими.
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