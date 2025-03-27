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Горячие бутерброды на все случаи жизни — бюджетные и без колбасы

27 марта 2025 14:32
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Горячие бутерброды без колбасы — вкусно, просто и бюджетно
Горячие бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Хрустящий батон, нежная сырно-яичная намазка и аромат запеченного чеснока — эти горячие бутерброды станут любимой закуской для завтрака или перекуса. Готовятся из доступных продуктов, а на вкус как в кафе.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • батон — 6 ломтиков;
  • маринованные огурцы — 2-3 шт.;
  • яйца — 2-3 шт.;
  • сыр — 80 г;
  • чеснок — 2-3 зубчика;
  • майонез — 3 ст. л;
  • соль, перец — по вкусу;
  • зелень укропа — для подачи.

Способ приготовления

Натереть маринованные огурцы на крупной терке, слегка отжать лишнюю жидкость и переложить в миску. Добавить натертые яйца, сыр и пропущенный через пресс чеснок.

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Тертые огурцы. Фото: smachnenke.com.ua

Заправить майонезом, посолить, поперчить по вкусу и хорошо перемешать. Намазать полученную массу на ломтики батона.

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Белый хлеб. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить бутерброды на противень, застеленный фольгой и смазанный растительным маслом. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 10-15 минут.

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Готовые бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua

Готовые бутерброды посыпать измельченной зеленью укропа. Подавать горячими.

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