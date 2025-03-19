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Гарячі бутерброди "Преміум" на сніданок — знадобиться хліб

19 березня 2025 06:05
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Гарячі бутерброди Преміум на сніданок — з хлібом та зеленню
Гарячі бутерброди "Преміум". Фото: gospodynka.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Ситний та ароматний сніданок не завжди потребує багато часу. Гарячі бутерброди преміум готуються за лічені хвилини, але виходять хрусткими, ніжними та насиченими смаком. Завдяки поєднанню сиру, яєць і зелені вони стануть чудовою альтернативою звичайним канапкам, даруючи енергію на весь день.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • хліб — за потребою;
  • яйця — 3 шт.;
  • сіль, перець, паприка — за смаком;
  • петрушка — 10 г;
  • зелена цибуля — 10 г;
  • сир моцарела — 30 г;
  • вершкове масло — 10 г (для обсмажування).

Спосіб приготування

У мисці змішати яйця, сіль, перець та паприку. Додати подрібнену петрушку і зелену цибулю. Сир натерти на тертці, додати до яєчної маси та добре перемішати.

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Хліб в клярі. Фото: gospodynka.com.ua

Хліб нарізати скибочками та занурити в підготовлену суміш з обох боків.

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Смажений бутерброд. Фото: gospodynka.com.ua

На сковороді розігріти вершкове масло, викласти хліб і обсмажити на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків, приблизно по 2-3 хвилини.

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