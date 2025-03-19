Гарячі бутерброди Преміум на сніданок — з хлібом та зеленню

Гарячі бутерброди "Преміум" на сніданок — знадобиться хліб
Ситний та ароматний сніданок не завжди потребує багато часу. Гарячі бутерброди преміум готуються за лічені хвилини, але виходять хрусткими, ніжними та насиченими смаком. Завдяки поєднанню сиру, яєць і зелені вони стануть чудовою альтернативою звичайним канапкам, даруючи енергію на весь день.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- хліб — за потребою;
- яйця — 3 шт.;
- сіль, перець, паприка — за смаком;
- петрушка — 10 г;
- зелена цибуля — 10 г;
- сир моцарела — 30 г;
- вершкове масло — 10 г (для обсмажування).
Спосіб приготування
У мисці змішати яйця, сіль, перець та паприку. Додати подрібнену петрушку і зелену цибулю. Сир натерти на тертці, додати до яєчної маси та добре перемішати.
Хліб нарізати скибочками та занурити в підготовлену суміш з обох боків.
На сковороді розігріти вершкове масло, викласти хліб і обсмажити на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків, приблизно по 2-3 хвилини.
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