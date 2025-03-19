Гарячі бутерброди Преміум на сніданок — з хлібом та зеленню

Гарячі бутерброди "Преміум". Фото: gospodynka.com.ua

Ситний та ароматний сніданок не завжди потребує багато часу. Гарячі бутерброди преміум готуються за лічені хвилини, але виходять хрусткими, ніжними та насиченими смаком. Завдяки поєднанню сиру, яєць і зелені вони стануть чудовою альтернативою звичайним канапкам, даруючи енергію на весь день.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

хліб — за потребою;

яйця — 3 шт.;

сіль, перець, паприка — за смаком;

петрушка — 10 г;

зелена цибуля — 10 г;

сир моцарела — 30 г;

вершкове масло — 10 г (для обсмажування).

Спосіб приготування

У мисці змішати яйця, сіль, перець та паприку. Додати подрібнену петрушку і зелену цибулю. Сир натерти на тертці, додати до яєчної маси та добре перемішати.

Хліб в клярі. Фото: gospodynka.com.ua

Хліб нарізати скибочками та занурити в підготовлену суміш з обох боків.

Смажений бутерброд. Фото: gospodynka.com.ua

На сковороді розігріти вершкове масло, викласти хліб і обсмажити на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків, приблизно по 2-3 хвилини.

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