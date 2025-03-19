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Горячие бутерброды "Премиум" на завтрак — понадобится хлеб

19 марта 2025 06:05
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Горячие бутерброды Премиум на завтрак — с хлебом и зеленью
Горячие бутерброды "Премиум". Фото: gospodynka.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Сытный и ароматный завтрак не всегда требует много времени. Горячие бутерброды премиум готовятся за считанные минуты, но получаются хрустящими, нежными и насыщенными вкусом. Благодаря сочетанию сыра, яиц и зелени они станут отличной альтернативой обычным бутербродам, даря энергию на весь день.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • хлеб — по необходимости;
  • яйца — 3 шт.;
  • соль, перец, паприка — по вкусу;
  • петрушка — 10 г;
  • зеленый лук — 10 г;
  • сыр моцарелла — 30 г;
  • сливочное масло — 10 г (для обжаривания).

Способ приготовления

В миске смешать яйца, соль, перец и паприку. Добавить измельченную петрушку и зеленый лук. Сыр натереть на терке, добавить к яичной массе и хорошо перемешать.

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Хлеб в кляре. Фото: gospodynka.com.ua

Хлеб нарезать ломтиками и окунуть в подготовленную смесь с обеих сторон.

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Жареный бутерброд. Фото: gospodynka.com.ua

На сковороде разогреть сливочное масло, выложить хлеб и обжарить на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон, примерно по 2-3 минуты.

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