Горячие бутерброды Премиум на завтрак — с хлебом и зеленью

Горячие бутерброды "Премиум". Фото: gospodynka.com.ua

Сытный и ароматный завтрак не всегда требует много времени. Горячие бутерброды премиум готовятся за считанные минуты, но получаются хрустящими, нежными и насыщенными вкусом. Благодаря сочетанию сыра, яиц и зелени они станут отличной альтернативой обычным бутербродам, даря энергию на весь день.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

хлеб — по необходимости;

яйца — 3 шт.;

соль, перец, паприка — по вкусу;

петрушка — 10 г;

зеленый лук — 10 г;

сыр моцарелла — 30 г;

сливочное масло — 10 г (для обжаривания).

Способ приготовления

В миске смешать яйца, соль, перец и паприку. Добавить измельченную петрушку и зеленый лук. Сыр натереть на терке, добавить к яичной массе и хорошо перемешать.

Хлеб в кляре. Фото: gospodynka.com.ua

Хлеб нарезать ломтиками и окунуть в подготовленную смесь с обеих сторон.

Жареный бутерброд. Фото: gospodynka.com.ua

На сковороде разогреть сливочное масло, выложить хлеб и обжарить на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон, примерно по 2-3 минуты.

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