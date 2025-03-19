Горячие бутерброды Премиум на завтрак — с хлебом и зеленью

Горячие бутерброды "Премиум" на завтрак — понадобится хлеб
Сытный и ароматный завтрак не всегда требует много времени. Горячие бутерброды премиум готовятся за считанные минуты, но получаются хрустящими, нежными и насыщенными вкусом. Благодаря сочетанию сыра, яиц и зелени они станут отличной альтернативой обычным бутербродам, даря энергию на весь день.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- хлеб — по необходимости;
- яйца — 3 шт.;
- соль, перец, паприка — по вкусу;
- петрушка — 10 г;
- зеленый лук — 10 г;
- сыр моцарелла — 30 г;
- сливочное масло — 10 г (для обжаривания).
Способ приготовления
В миске смешать яйца, соль, перец и паприку. Добавить измельченную петрушку и зеленый лук. Сыр натереть на терке, добавить к яичной массе и хорошо перемешать.
Хлеб нарезать ломтиками и окунуть в подготовленную смесь с обеих сторон.
На сковороде разогреть сливочное масло, выложить хлеб и обжарить на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон, примерно по 2-3 минуты.
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