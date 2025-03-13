Пишні оладки без яєць — як зробити, щоб вони не осідали після охолодження

Оладки без яєць — як зробити, щоб не осідали після охолодження
Пишні, м’які та ароматні оладки без яєць, які не осідають після охолодження. Секрет простий — правильне тісто та особливий спосіб приготування. Спробуйте і переконайтеся, що вони не поступаються класичним.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- кефір — 500 мл.;
- сіль — дрібка;
- цукор — 1,5 ст. л.;
- борошно — 300 г;
- кокосова стружка — 40 г;
- нерафінована кокосова олія — 2 ст. л.
Спосіб приготування
Кефір підігріти до теплого стану, перелити в глибоку миску. Додати дрібку солі, цукор, кокосову стружку та нерафіновану кокосову олію, добре перемішати.
Поступово всипати борошно, замішуючи тісто. Консистенція має бути такою, щоб воно не стікало з ложки, а повільно сповзало. Додати половину ч. л. соди, трохи лимонного соку для реакції та ще раз перемішати.
Тісто більше не перемішувати — це важливий секрет пишних оладок. На розігріту сковороду влити трохи олії, викласти ложкою тісто та смажити на середньому вогні до рум’яної скоринки.
Коли краї стануть золотистими, перевернути та підсмажити з іншого боку.
Подавати оладки теплими зі згущеним молоком або просто так — вони вже мають ніжний кокосовий аромат та приємний смак.
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