Пишні оладки без яєць — як зробити, щоб вони не осідали після охолодження

Оладки без яєць. Фото: smachnenke.com.ua

Пишні, м’які та ароматні оладки без яєць, які не осідають після охолодження. Секрет простий — правильне тісто та особливий спосіб приготування. Спробуйте і переконайтеся, що вони не поступаються класичним.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

кефір — 500 мл.;

сіль — дрібка;

цукор — 1,5 ст. л.;

борошно — 300 г;

кокосова стружка — 40 г;

нерафінована кокосова олія — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Кефір підігріти до теплого стану, перелити в глибоку миску. Додати дрібку солі, цукор, кокосову стружку та нерафіновану кокосову олію, добре перемішати.

Інгредієнти для страви. Фото: smachnenke.com.ua

Поступово всипати борошно, замішуючи тісто. Консистенція має бути такою, щоб воно не стікало з ложки, а повільно сповзало. Додати половину ч. л. соди, трохи лимонного соку для реакції та ще раз перемішати.

Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Тісто більше не перемішувати — це важливий секрет пишних оладок. На розігріту сковороду влити трохи олії, викласти ложкою тісто та смажити на середньому вогні до рум’яної скоринки.

Смажені оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Коли краї стануть золотистими, перевернути та підсмажити з іншого боку.

Готові оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Подавати оладки теплими зі згущеним молоком або просто так — вони вже мають ніжний кокосовий аромат та приємний смак.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою найпопулярніших рецептів сніданків

Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок.

Гарячі бутерброди — смачний сніданок для всієї родини за 5 хвилин.

Ще радимо звернути увагу на унікальний сніданок на 8 осіб за 10 хвилин — гарячі бутерброди.

Пропонуємо також приготувати хачапурі до сніданку — знадобиться 1 склянка молока та борошна.

Ще цікавий рецепт смачних млинців без молока та яєць за 5 хвилин.