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Оладки без яєць — як зробити, щоб не осідали після охолодження

13 березня 2025 06:11
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Пишні оладки без яєць — як зробити, щоб вони не осідали після охолодження
Оладки без яєць. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Пишні, м’які та ароматні оладки без яєць, які не осідають після охолодження. Секрет простий — правильне тісто та особливий спосіб приготування. Спробуйте і переконайтеся, що вони не поступаються класичним. 

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • кефір — 500 мл.;
  • сіль — дрібка;
  • цукор — 1,5 ст. л.;
  • борошно — 300 г;
  • кокосова стружка — 40 г;
  • нерафінована кокосова олія — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Кефір підігріти до теплого стану, перелити в глибоку миску. Додати дрібку солі, цукор, кокосову стружку та нерафіновану кокосову олію, добре перемішати.

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Інгредієнти для страви. Фото: smachnenke.com.ua

Поступово всипати борошно, замішуючи тісто. Консистенція має бути такою, щоб воно не стікало з ложки, а повільно сповзало. Додати половину ч. л. соди, трохи лимонного соку для реакції та ще раз перемішати.

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Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Тісто більше не перемішувати — це важливий секрет пишних оладок. На розігріту сковороду влити трохи олії, викласти ложкою тісто та смажити на середньому вогні до рум’яної скоринки.

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Смажені оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Коли краї стануть золотистими, перевернути та підсмажити з іншого боку.

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Готові оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Подавати оладки теплими зі згущеним молоком або просто так — вони вже мають ніжний кокосовий аромат та приємний смак.

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