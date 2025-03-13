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Оладьи без яиц — как сделать, чтобы не оседали после остывания

13 марта 2025 06:11
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Пышные оладьи без яиц — как сделать, чтобы они не оседали после остывания
Оладьи без яиц. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Пышные, мягкие и ароматные оладьи без яиц, которые не оседают после остывания. Секрет прост — правильное тесто и особый способ приготовления. Попробуйте и убедитесь, что они не уступают классическим.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • кефир — 500 мл.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 1,5 ст. л.;
  • мука — 300 г;
  • кокосовая стружка — 40 г;
  • нерафинированное кокосовое масло — 2 ст. л.

Способ приготовления

Кефир подогреть до теплого состояния, перелить в глубокую миску. Добавить щепотку соли, сахар, кокосовую стружку и нерафинированное кокосовое масло, хорошо перемешать.

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Ингредиенты для блюда. Фото: smachnenke.com.ua

Постепенно всыпать муку, замешивая тесто. Консистенция должна быть такой, чтобы оно не стекало с ложки, а медленно сползало. Добавить половину ч. л. соды, немного лимонного сока для реакции и еще раз перемешать.

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Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Тесто больше не перемешивать - это важный секрет пышных оладий. На разогретую сковороду влить немного масла, выложить ложкой тесто и жарить на среднем огне до румяной корочки.

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Жареные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Когда края станут золотистыми, перевернуть и поджарить с другой стороны.

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Готовые оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Подавать оладьи теплыми со сгущенкой или просто так — они уже имеют нежный кокосовый аромат и приятный вкус.

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