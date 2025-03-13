Пышные оладьи без яиц — как сделать, чтобы они не оседали после остывания

Оладьи без яиц — как сделать, чтобы не оседали после остывания
Пышные, мягкие и ароматные оладьи без яиц, которые не оседают после остывания. Секрет прост — правильное тесто и особый способ приготовления. Попробуйте и убедитесь, что они не уступают классическим.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- кефир — 500 мл.;
- соль — щепотка;
- сахар — 1,5 ст. л.;
- мука — 300 г;
- кокосовая стружка — 40 г;
- нерафинированное кокосовое масло — 2 ст. л.
Способ приготовления
Кефир подогреть до теплого состояния, перелить в глубокую миску. Добавить щепотку соли, сахар, кокосовую стружку и нерафинированное кокосовое масло, хорошо перемешать.
Постепенно всыпать муку, замешивая тесто. Консистенция должна быть такой, чтобы оно не стекало с ложки, а медленно сползало. Добавить половину ч. л. соды, немного лимонного сока для реакции и еще раз перемешать.
Тесто больше не перемешивать - это важный секрет пышных оладий. На разогретую сковороду влить немного масла, выложить ложкой тесто и жарить на среднем огне до румяной корочки.
Когда края станут золотистыми, перевернуть и поджарить с другой стороны.
Подавать оладьи теплыми со сгущенкой или просто так — они уже имеют нежный кокосовый аромат и приятный вкус.
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