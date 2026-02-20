Домашні голубці зі свинячим фаршем і рисом — соковитий перевірений рецепт

Голубці з фаршем. Фото: smakuiemo.com.ua

Голубці — це страва, яка асоціюється з домашнім затишком і родинними обідами. Ніжна капуста, соковита начинка з фаршу та рису й насичений соус створюють ідеальний баланс смаку. За цим рецептом голубці виходять особливо м’якими та апетитними.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться:

капустяні листки — 1 великий качан;

свинячий фарш — 800 г;

рис (відварений до напівготовності) — 300 г;

цибуля — 2 шт.;

морква — 1–2 шт.;

томатний соус — 5–7 ст. л.;

сметана — 6–8 ст. л.;

вода — 370 мл.;

олія — для смаження;

сіль — за смаком;

чорний перець — за смаком;

паприка — за бажанням.

Спосіб приготування

Спочатку підготуйте капустяні листки. Обережно відділіть їх від качана та опустіть у киплячу воду на кілька хвилин, щоб вони стали м’якими й еластичними. Після цього остудіть і зріжте потовщення біля основи.

Капуста в окропі. Фото: smakuiemo.com.ua

Для начинки змішайте свинячий фарш із рисом, який заздалегідь відварили до напівготовності. Додайте дрібно нарізану цибулю та натерту моркву. Введіть частину томатного соусу, приправте сіллю, чорним перцем і за бажанням паприкою. Добре перемішайте до однорідної соковитої маси.

Морква та цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

На кожен капустяний лист викладіть порцію начинки та щільно загорніть рулетом. На дно каструлі викладіть частину обсмажених овочів, зверху розмістіть голубці шарами. Між шарами додайте трохи засмажки, сметану й томатний соус.

Начинка та капустяні листя. Фото: smakuiemo.com.ua

Для заливки змішайте воду зі сметаною та томатним соусом, додайте дрібку солі й перцю. Залийте голубці так, щоб соус майже повністю їх покривав.

Приготування голубців. Фото: smakuiemo.com.ua

Тушкуйте під кришкою на слабкому вогні 60–90 хвилин або запікайте в духовці при 180 °C приблизно 90 хвилин. За цей час капуста стане ніжною, а начинка — соковитою та ароматною.

