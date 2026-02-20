Домашні голубці зі свинячим фаршем і рисом — соковитий перевірений рецепт

Голубці з фаршем — класичний рецепт, який завжди виходить
Голубці — це страва, яка асоціюється з домашнім затишком і родинними обідами. Ніжна капуста, соковита начинка з фаршу та рису й насичений соус створюють ідеальний баланс смаку. За цим рецептом голубці виходять особливо м’якими та апетитними.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- капустяні листки — 1 великий качан;
- свинячий фарш — 800 г;
- рис (відварений до напівготовності) — 300 г;
- цибуля — 2 шт.;
- морква — 1–2 шт.;
- томатний соус — 5–7 ст. л.;
- сметана — 6–8 ст. л.;
- вода — 370 мл.;
- олія — для смаження;
- сіль — за смаком;
- чорний перець — за смаком;
- паприка — за бажанням.
Спосіб приготування
Спочатку підготуйте капустяні листки. Обережно відділіть їх від качана та опустіть у киплячу воду на кілька хвилин, щоб вони стали м’якими й еластичними. Після цього остудіть і зріжте потовщення біля основи.
Для начинки змішайте свинячий фарш із рисом, який заздалегідь відварили до напівготовності. Додайте дрібно нарізану цибулю та натерту моркву. Введіть частину томатного соусу, приправте сіллю, чорним перцем і за бажанням паприкою. Добре перемішайте до однорідної соковитої маси.
На кожен капустяний лист викладіть порцію начинки та щільно загорніть рулетом. На дно каструлі викладіть частину обсмажених овочів, зверху розмістіть голубці шарами. Між шарами додайте трохи засмажки, сметану й томатний соус.
Для заливки змішайте воду зі сметаною та томатним соусом, додайте дрібку солі й перцю. Залийте голубці так, щоб соус майже повністю їх покривав.
Тушкуйте під кришкою на слабкому вогні 60–90 хвилин або запікайте в духовці при 180 °C приблизно 90 хвилин. За цей час капуста стане ніжною, а начинка — соковитою та ароматною.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак
Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.
Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.
Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт.
Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото.
Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт.
Читайте Новини.LIVE!