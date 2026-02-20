Видео
Голубцы с фаршем — рецепт получится с первого раза

Дата публикации 20 февраля 2026 15:04
Домашние голубцы с фаршем и рисом — проверенный рецепт
Голубцы с фаршем. Фото: smakuiemo.com.ua

Голубцы — это блюдо, которое ассоциируется с домашним уютом и семейными обедами. Нежная капуста, сочная начинка из фарша и риса и насыщенный соус создают идеальный баланс вкуса. По этому рецепту голубцы получаются особенно мягкими и аппетитными.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • капустные листья — 1 большой кочан;
  • свиной фарш — 800 г;
  • рис (отваренный до полуготовности) — 300 г;
  • лук — 2 шт.;
  • морковь — 1-2 шт.;
  • томатный соус — 5-7 ст. л.;
  • сметана — 6-8 ст. л.;
  • вода — 370 мл.;
  • масло — для жарки;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу;
  • паприка — по желанию.

Способ приготовления

Сначала подготовьте капустные листья. Осторожно отделите их от кочана и опустите в кипящую воду на несколько минут, чтобы они стали мягкими и эластичными. После этого остудите и срежьте утолщение у основания.

голубці з фаршем
Капуста в кипятке. Фото: smakuiemo.com.ua

Для начинки смешайте свиной фарш с рисом, который заранее отварили до полуготовности. Добавьте мелко нарезанный лук и натертую морковь. Введите часть томатного соуса, приправьте солью, черным перцем и по желанию паприкой. Хорошо перемешайте до однородной сочной массы.

рецепт голубців з фаршем
Морковь и лук. Фото: smakuiemo.com.ua

На каждый капустный лист выложите порцию начинки и плотно заверните рулетом. На дно кастрюли выложите часть обжаренных овощей, сверху разместите голубцы слоями. Между слоями добавьте немного зажарки, сметану и томатный соус.

простий рецепт голубців з фаршем
Начинка и капустные листья. Фото: smakuiemo.com.ua

Для заливки смешайте воду со сметаной и томатным соусом, добавьте щепотку соли и перца. Залейте голубцы так, чтобы соус почти полностью их покрывал.

смачний рецепт голубців з фаршем
Приготовление голубцов. Фото: smakuiemo.com.ua

Тушите под крышкой на слабом огне 60-90 минут или запекайте в духовке при 180 °C примерно 90 минут. За это время капуста станет нежной, а начинка — сочной и ароматной.

