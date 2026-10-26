Варений горох. Фото: napensii.ua

Щоб приготувати ніжне горохове пюре або густий суп, не обов’язково замочувати бобові на ніч. Є кілька простих кулінарних прийомів, які допоможуть прискорити варіння. Головне — вибрати колотий горох і правильно додавати воду та інші інгредієнти.

Рецепт опублікував сайт На пенсії, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

колотий горох — потрібна кількість;

вода — у пропорції 1:3;

крижана вода — 1 склянка для першого способу;

харчова сода — до 0,5 ч. л. на 2 л води для другого способу;

рослинна олія — 1–2 ст. л. або шматочок вершкового масла для третього способу;

сіль — за смаком.

Горох у воді. Фото: napensii.ua

Спосіб приготування

Крижана вода. Промитий горох залити водою у пропорції 1:3, довести до кипіння та варити 10 хвилин. Додати склянку крижаної води й продовжити варіння до м’якості. За потреби повторити. Харчова сода. Горох залити окропом і довести до кипіння. Зняти піну, додати дрібку соди та варити на слабкому вогні до розм’якшення. Не перевищувати рекомендовану кількість, щоб не зіпсувати смак. Олія або масло. Після закипання додати рослинну олію чи шматочок вершкового масла. Це допоможе зменшити піноутворення під час варіння.

Солити горох краще наприкінці приготування. Якщо вода випаровується, доливати лише окріп. Час варіння залежить від сорту та свіжості гороху, тому перевіряти його готовність варто за м’якістю зерен.

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