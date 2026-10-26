Горох сварится в пюре за 15 минут: 3 способа без замачивания
Чтобы приготовить нежное гороховое пюре или густой суп, не обязательно замачивать бобовые на ночь. Есть несколько простых кулинарных приемов, которые помогут ускорить варку. Главное — выбрать колотый горох и правильно добавлять воду и другие ингредиенты.
Рецепт опубликовал сайт На пенсии, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- колотый горох — необходимое количество;
- вода — в пропорции 1:3;
- ледяная вода — 1 стакан для первого способа;
- пищевая сода — до 0,5 ч. л. на 2 л воды для второго способа;
- растительное масло — 1–2 ст. л. или кусочек сливочного масла для третьего способа;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Ледяная вода. Промытый горох залить водой в пропорции 1:3, довести до кипения и варить 10 минут. Добавить стакан ледяной воды и продолжить варку до мягкости. При необходимости повторить.
- Пищевая сода. Горох залить кипятком и довести до кипения. Снять пену, добавить щепотку соды и варить на слабом огне до размягчения. Не превышать рекомендуемое количество, чтобы не испортить вкус.
- Растительное масло или сливочное масло. После закипания добавить растительное масло или кусочек сливочного масла. Это поможет уменьшить образование пены во время варки.
Солить горох лучше в конце приготовления. Если вода выпаривается, доливать только кипяток. Время варки зависит от сорта и свежести гороха, поэтому проверять его готовность следует по мягкости зерен.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус
Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.
Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.
Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.
Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.
Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.