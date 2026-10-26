Вареный горох. Фото: napensii.ua

Чтобы приготовить нежное гороховое пюре или густой суп, не обязательно замачивать бобовые на ночь. Есть несколько простых кулинарных приемов, которые помогут ускорить варку. Главное — выбрать колотый горох и правильно добавлять воду и другие ингредиенты.

Рецепт опубликовал сайт На пенсии, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

колотый горох — необходимое количество;

вода — в пропорции 1:3;

ледяная вода — 1 стакан для первого способа;

пищевая сода — до 0,5 ч. л. на 2 л воды для второго способа;

растительное масло — 1–2 ст. л. или кусочек сливочного масла для третьего способа;

соль — по вкусу.

Горох в воде. Фото: napensii.ua

Способ приготовления

Ледяная вода. Промытый горох залить водой в пропорции 1:3, довести до кипения и варить 10 минут. Добавить стакан ледяной воды и продолжить варку до мягкости. При необходимости повторить. Пищевая сода. Горох залить кипятком и довести до кипения. Снять пену, добавить щепотку соды и варить на слабом огне до размягчения. Не превышать рекомендуемое количество, чтобы не испортить вкус. Растительное масло или сливочное масло. После закипания добавить растительное масло или кусочек сливочного масла. Это поможет уменьшить образование пены во время варки.

Солить горох лучше в конце приготовления. Если вода выпаривается, доливать только кипяток. Время варки зависит от сорта и свежести гороха, поэтому проверять его готовность следует по мягкости зерен.

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