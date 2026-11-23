Гречка "по-польськи". Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт добре підійде для сімейного обіду або вечері. Можна використовувати курятину, свинину, яловичину чи баранину, а томатний соус надасть гречці насиченого смаку та приємної соковитості.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

м’ясо (курка, свинина, яловичина або баранина) — 500–700 г;

цибуля — 2 великі шт.;

морква — 2 великі шт.;

часник — 6 зубчиків;

гречана крупа — 2 склянки;

томатний соус або кетчуп — 500 мл;

вода — 1 склянка;

сіль, чорний перець і цукор — за смаком;

лавровий лист — 3 шт.;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

М’ясо нарізати шматочками й обсмажити в казані або глибокій сковороді до рум’яності. Додати нарізану цибулю, а після її розм’якшення — натерту моркву. Обсмажити овочі, наприкінці додати подрібнений часник. Жорсткіше м’ясо за потреби попередньо протушкувати з невеликою кількістю води. Гречку промити, додати до м’яса й овочів та обсмажувати 10–15 хвилин, помішуючи. Додати томатний соус і воду, приправити сіллю, перцем та цукром, покласти лавровий лист. Накрити кришкою й тушкувати на слабкому вогні 20–25 хвилин до готовності гречки та м’яса. За потреби долити трохи гарячої води. Залишити страву під кришкою ще на 5–10 хвилин, потім вийняти лавровий лист і подавати гарячою.

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