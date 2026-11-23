Гречка "по-польськи": зірка серед гарнірів на обід чи вечерю
Ua ru
23 листопада 2026 15:22
Фото: smachnenke.com.ua
Гречка "по-польськи". Фото: smachnenke.com.ua
Цей рецепт добре підійде для сімейного обіду або вечері. Можна використовувати курятину, свинину, яловичину чи баранину, а томатний соус надасть гречці насиченого смаку та приємної соковитості.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Реклама
Вам знадобиться:
- м’ясо (курка, свинина, яловичина або баранина) — 500–700 г;
- цибуля — 2 великі шт.;
- морква — 2 великі шт.;
- часник — 6 зубчиків;
- гречана крупа — 2 склянки;
- томатний соус або кетчуп — 500 мл;
- вода — 1 склянка;
- сіль, чорний перець і цукор — за смаком;
- лавровий лист — 3 шт.;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- М’ясо нарізати шматочками й обсмажити в казані або глибокій сковороді до рум’яності.
- Додати нарізану цибулю, а після її розм’якшення — натерту моркву.
- Обсмажити овочі, наприкінці додати подрібнений часник.
- Жорсткіше м’ясо за потреби попередньо протушкувати з невеликою кількістю води.
- Гречку промити, додати до м’яса й овочів та обсмажувати 10–15 хвилин, помішуючи.
- Додати томатний соус і воду, приправити сіллю, перцем та цукром, покласти лавровий лист.
- Накрити кришкою й тушкувати на слабкому вогні 20–25 хвилин до готовності гречки та м’яса.
- За потреби долити трохи гарячої води. Залишити страву під кришкою ще на 5–10 хвилин, потім вийняти лавровий лист і подавати гарячою.
Пропонуємо вас ознайомитися з нашою добіркою сезонних рецептів з гарбуза
Фарширований гарбуз з фаршем — новий швидкий рецепт на вечерю.
Гарбузові оладки за 10 хвилин — на сніданок, обід чи вечерю.
Читайте також:
Гарбузовий сік з морквою та грушами — "золотий" еліксир здоров'я.
Мармурова запіканка з гарбузом та сиром — для смачного сніданку.
Гарбузовий сік на зиму — "золотий нектар" з вітамінами.