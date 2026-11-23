Гречка "по-польски". Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт отлично подойдет для семейного обеда или ужина. Можно использовать курицу, свинину, говядину или баранину, а томатный соус придаст гречке насыщенный вкус и приятную сочность.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

мясо (курица, свинина, говядина или баранина) — 500–700 г;

лук — 2 крупных шт.;

морковь — 2 крупных шт.;

чеснок — 6 зубчиков;

гречневая крупа — 2 стакана;

томатный соус или кетчуп — 500 мл;

вода — 1 стакан;

соль, черный перец и сахар — по вкусу;

лавровый лист — 3 шт.;

растительное масло — для жарки.

Способ приготовления

Мясо нарезать кусочками и обжарить в казане или глубокой сковороде до румяности. Добавить нарезанный лук, а после его размягчения — натертую морковь. Обжарить овощи, в конце добавить измельченный чеснок. Если мясо жесткое, при необходимости предварительно потушить его с небольшим количеством воды. Гречку промыть, добавить к мясу и овощам и обжаривать 10–15 минут, помешивая. Добавить томатный соус и воду, приправить солью, перцем и сахаром, положить лавровый лист. Накрыть крышкой и тушить на слабом огне 20–25 минут до готовности гречки и мяса. При необходимости долить немного горячей воды. Оставить блюдо под крышкой ещё на 5–10 минут, затем вынуть лавровый лист и подавать горячим.

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