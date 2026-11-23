Гречка "по-польски": звезда среди гарниров на обед или ужин
Ua ru
23 ноября 2026 15:22
Фото: smachnenke.com.ua
Гречка "по-польски". Фото: smachnenke.com.ua
Этот рецепт отлично подойдет для семейного обеда или ужина. Можно использовать курицу, свинину, говядину или баранину, а томатный соус придаст гречке насыщенный вкус и приятную сочность.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- мясо (курица, свинина, говядина или баранина) — 500–700 г;
- лук — 2 крупных шт.;
- морковь — 2 крупных шт.;
- чеснок — 6 зубчиков;
- гречневая крупа — 2 стакана;
- томатный соус или кетчуп — 500 мл;
- вода — 1 стакан;
- соль, черный перец и сахар — по вкусу;
- лавровый лист — 3 шт.;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Мясо нарезать кусочками и обжарить в казане или глубокой сковороде до румяности.
- Добавить нарезанный лук, а после его размягчения — натертую морковь.
- Обжарить овощи, в конце добавить измельченный чеснок.
- Если мясо жесткое, при необходимости предварительно потушить его с небольшим количеством воды.
- Гречку промыть, добавить к мясу и овощам и обжаривать 10–15 минут, помешивая.
- Добавить томатный соус и воду, приправить солью, перцем и сахаром, положить лавровый лист.
- Накрыть крышкой и тушить на слабом огне 20–25 минут до готовности гречки и мяса.
- При необходимости долить немного горячей воды. Оставить блюдо под крышкой ещё на 5–10 минут, затем вынуть лавровый лист и подавать горячим.
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