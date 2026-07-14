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Гречка "по-турецьки": новий рецепт приготування

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2026 14:44
Гречані котлети з овочами: незвичайний рецепт ситної страви без м’яса
Гречка та яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Іноді зі звичайних продуктів можна приготувати щось зовсім нове та цікаве. Ці гречані котлети виходять із хрусткою скоринкою зовні та ніжною текстурою всередині. Завдяки обсмаженим овочам вони мають насичений аромат і чудово підходять для сніданку, обіду чи легкої вечері.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • гречка варена — 500–600 г;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • морква — 1/2 шт.;
  • яйця — 2 шт.;
  • часник сухий — за смаком;
  • сіль — за смаком;
  • олія — для смаження.
рецепт котлет з гречки
Гречані котлети. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Подрібнити варену гречку до більш однорідної консистенції за допомогою товкачки, блендера або м’ясорубки.
  2. Нарізати цибулю, обсмажити її на олії до золотистого кольору.
  3. Додати натерту моркву та готувати ще кілька хвилин до м’якості овочів.
  4. До гречки додати яйця, сіль, сухий часник і обсмажені овочі разом з олією зі сковороди. Добре перемішати масу.
  5. Вологими руками сформувати котлетки та обсмажити їх на розігрітій сковороді з обох боків до рум’яної скоринки.
  6. Готові гречані котлети подати гарячими зі свіжими овочами або улюбленим соусом.

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яйця гречка рецепт
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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