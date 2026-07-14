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Главная Вкус Гречка "по-турецки": новый рецепт приготовления

Гречка "по-турецки": новый рецепт приготовления

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2026 14:44
Гречневые котлеты с овощами: необычный рецепт сытного блюда без мяса
Гречка и яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Иногда из обычных продуктов можно приготовить что-то совершенно новое и интересное. Эти гречневые котлеты получаются с хрустящей корочкой снаружи и нежной текстурой внутри. Благодаря обжаренным овощам они обладают насыщенным ароматом и прекрасно подходят для завтрака, обеда или легкого ужина.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • вареная гречка — 500–600 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • морковь — 1/2 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • сухой чеснок — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.
рецепт котлет з гречки
Гречневые котлеты. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Измельчить вареную гречку до более однородной консистенции с помощью толкушки, блендера или мясорубки.
  2. Нарезать лук, обжарить его на масле до золотистого цвета.
  3. Добавить натертую морковь и готовить ещё несколько минут до мягкости овощей.
  4. К гречке добавить яйца, соль, сухой чеснок и обжаренные овощи вместе с маслом со сковороды. Хорошо перемешать массу.
  5. Влажными руками сформировать котлетки и обжарить их на разогретой сковороде с обеих сторон до румяной корочки.
  6. Готовые гречневые котлеты подать горячими со свежими овощами или любимым соусом.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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