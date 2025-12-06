Гречка з буряком краще за м’ясо — спосіб приготування корисних котлет

Котлети з буряком та гречкою. Фото: smachnenke.com.ua

Гречка з буряком краще за м’ясо — це вдалий варіант корисної страви, яка смакує навіть тим, хто зазвичай не уявляє меню без м’яса. Такі котлети виходять ніжними, ароматними та мають яскравий природний колір завдяки буряку. Гречана основа робить їх поживними, а проста технологія приготування дозволяє створити страву всього за кілька хвилин.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

варена гречка — 300 г;

відварений або запечений буряк — 1–2 шт. (150 г);

сир або бринза — 100 г;

яйце — 1 шт.;

часник — 2–3 зубчики;

сіль та чорний мелений перець — до свого смаку;

рослинна олія для смаження — 2 ст. л.;

борошно для панірування — 50–70 г.

Спосіб приготування

Перебити варену гречку блендером до однорідної густої маси. Перекласти її у миску та натерти буряк на крупній тертці, використовуючи відварений або запечений овоч. Додати сир або бринзу, яйце, сіль, перець та подрібнений часник. Ретельно перемішати до щільної маси, що добре тримає форму під час ліплення.

Інгредієнти для котлет. Фото: smachnenke.com.ua

Сформувати котлети бажаного розміру та обкачати їх у борошні для рум’яної скоринки. Розігріти олію на пательні, викласти котлети та смажити під кришкою на вогні трохи вище за середній приблизно 2–3 хвилини з кожного боку, щоб отримати золотисту поверхню та м’яку структуру всередині.

Смажені котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Готові котлети подавати теплими як основну страву. Вони поєднуються зі сметаною або соусами на основі майонезу чи сметани з додаванням зелені та часнику.

