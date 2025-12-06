Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Гречка со свеклой лучше мяса — рецепт вкусных котлет

Гречка со свеклой лучше мяса — рецепт вкусных котлет

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 14:44
Гречка со свеклой лучше мяса — способ приготовления полезных котлет
Котлеты со свеклой и гречкой. Фото: smachnenke.com.ua

Гречка со свеклой лучше мяса — это удачный вариант полезного блюда, которое нравится даже тем, кто обычно не представляет меню без мяса. Такие котлеты получаются нежными, ароматными и имеют яркий естественный цвет благодаря свекле. Гречневая основа делает их питательными, а простая технология приготовления позволяет создать блюдо всего за несколько минут.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • вареная гречка — 300 г;
  • отварная или запеченная свекла — 1-2 шт. (150 г);
  • сыр или брынза — 100 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • чеснок — 2-3 зубчика;
  • соль и черный молотый перец — по своему вкусу;
  • растительное масло для жарки — 2 ст. л.;
  • мука для панировки — 50-70 г.

Способ приготовления

Перебить вареную гречку блендером до однородной густой массы. Переложить ее в миску и натереть свеклу на крупной терке, используя отваренный или запеченный овощ. Добавить сыр или брынзу, яйцо, соль, перец и измельченный чеснок. Тщательно перемешать до плотной массы, которая хорошо держит форму во время лепки.

рецепт котлет з гречкою та буряком
Ингредиенты для котлет. Фото: smachnenke.com.ua

Сформировать котлеты желаемого размера и обвалять их в муке для румяной корочки. Разогреть масло на сковороде, выложить котлеты и жарить под крышкой на огне чуть выше среднего примерно 2-3 минуты с каждой стороны, чтобы получить золотистую поверхность и мягкую структуру внутри.

смачні котлети з буряком та гречкою
Жареные котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Готовые котлеты подавать теплыми как основное блюдо. Они сочетаются со сметаной или соусами на основе майонеза или сметаны с добавлением зелени и чеснока.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Ранее мы писали об удивительных свойствах костного бульона, о которых должен знать каждый.

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.

Ужин гречка рецепт котлеты свекла
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации