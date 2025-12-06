Гречка со свеклой лучше мяса — способ приготовления полезных котлет

Котлеты со свеклой и гречкой. Фото: smachnenke.com.ua

Гречка со свеклой лучше мяса — это удачный вариант полезного блюда, которое нравится даже тем, кто обычно не представляет меню без мяса. Такие котлеты получаются нежными, ароматными и имеют яркий естественный цвет благодаря свекле. Гречневая основа делает их питательными, а простая технология приготовления позволяет создать блюдо всего за несколько минут.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

вареная гречка — 300 г;

отварная или запеченная свекла — 1-2 шт. (150 г);

сыр или брынза — 100 г;

яйцо — 1 шт.;

чеснок — 2-3 зубчика;

соль и черный молотый перец — по своему вкусу;

растительное масло для жарки — 2 ст. л.;

мука для панировки — 50-70 г.

Способ приготовления

Перебить вареную гречку блендером до однородной густой массы. Переложить ее в миску и натереть свеклу на крупной терке, используя отваренный или запеченный овощ. Добавить сыр или брынзу, яйцо, соль, перец и измельченный чеснок. Тщательно перемешать до плотной массы, которая хорошо держит форму во время лепки.

Ингредиенты для котлет. Фото: smachnenke.com.ua

Сформировать котлеты желаемого размера и обвалять их в муке для румяной корочки. Разогреть масло на сковороде, выложить котлеты и жарить под крышкой на огне чуть выше среднего примерно 2-3 минуты с каждой стороны, чтобы получить золотистую поверхность и мягкую структуру внутри.

Жареные котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Готовые котлеты подавать теплыми как основное блюдо. Они сочетаются со сметаной или соусами на основе майонеза или сметаны с добавлением зелени и чеснока.

