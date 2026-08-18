Яблучний джем зі смаком ківі на зиму: простий рецепт з маленькою хитрістю

Яблучний джем зі смаком ківі на зиму. Фото: кадр з відео

Звичайним яблучним варенням вже нікого не здивуєш. А от джем з яблук, який має смак ківі — справжня знахідка серед рецептів. Завдяки маленькій хитрості заготовка набуває красивого зеленого відтінку, густої консистенції та екзотичного смаку.

Рецептом поділилася кулінарна блогерка Ірина на сторінці bude_smachno_razom в Instagram, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

очищені яблука — 1 кг;

вода — 50 мл;

цукор — 300 г або до смаку;

сухе желе зі смаком ківі — 1 пачка.

Яблучний джем зі смаком ківі на зиму. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Яблука помити, очистити від шкірки та насіння, нарізати невеликими шматочками. Перекласти у каструлю, додати воду та варити на невеликому вогні приблизно 15-20 хвилин, поки яблука не стануть м'якими. Готові яблука перебити занурювальним блендером до однорідного пюре. За бажанням масу можна додатково протерти через сито, тоді джем матиме більш ніжну текстуру. Додати цукор, перемішати та знову довести яблучну масу до кипіння. Всипати сухе желе зі смаком ківі та ретельно перемішати, щоб воно повністю розчинилося. Проварити джем на слабкому вогні ще 5-10 хвилин, постійно помішуючи. Готовий джем розлити у чисті підготовлені банки та закрити кришками.

Після охолодження він стане ще густішим і набуде приємної желейної консистенції.

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