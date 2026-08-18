Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Яблочный джем "Киви": недорогая заготовка с небольшой хитростью

Яблочный джем "Киви": недорогая заготовка с небольшой хитростью

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2026 16:04
Яблочный джем со вкусом киви на зиму: простой рецепт с небольшой хитростью
Яблочный джем со вкусом киви на зиму. Фото: кадр из видео

Обычным яблочным вареньем уже никого не удивишь. А вот джем из яблок со вкусом киви — настоящая находка среди рецептов. Благодаря небольшой хитрости заготовка приобретает красивый зеленый оттенок, густую консистенцию и экзотический вкус.

Рецептом поделилась кулинарная блогерша Ирина на странице bude_smachno_razom в Instagram, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • очищенные яблоки — 1 кг;
  • вода — 50 мл;
  • сахар — 300 г или по вкусу;
  • сухое желе со вкусом киви — 1 пачка.

 

Яблучний джем зі смаком ківі на зиму
Яблочный джем со вкусом киви на зиму. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Яблоки помыть, очистить от кожуры и семян, нарезать небольшими кусочками.
  2. Переложить в кастрюлю, добавить воду и варить на небольшом огне примерно 15-20 минут, пока яблоки не станут мягкими.
  3. Готовые яблоки измельчить погружным блендером до однородного пюре.
  4. По желанию массу можно дополнительно протереть через сито, тогда джем получится более нежным.
  5. Добавить сахар, перемешать и снова довести яблочную массу до кипения.
  6. Всыпать сухое желе со вкусом киви и тщательно перемешать, чтобы оно полностью растворилось.
  7. Проварить джем на слабом огне еще 5-10 минут, постоянно помешивая.
  8. Готовый джем разлить в чистые подготовленные банки и закрыть крышками.

После остывания он станет еще гуще и приобретет приятную желеобразную консистенцию.

Читайте также:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Делимся другими вкусными рецептами консервирования на зиму

Густое сливовое варенье на зиму — готовится на одной сковороде.

Сладкий и густой кетчуп на зиму без длительной варки.

Густое клубничное варенье "по-старинке": так готовили наши бабушки.

Острый соус на зиму с грушами: рецепт к любым блюдам.

Ароматное варенье из кабачков с лимоном и апельсином: рецепт заготовки на зиму.

заготовка на зиму рецепт консервации яблочный джем
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации