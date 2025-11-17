Відео
Як засолити скумбрію, щоб навіть свекруха похвалила — рецепт риби

Як засолити скумбрію, щоб навіть свекруха похвалила — рецепт риби

Дата публікації: 17 листопада 2025 20:44
Оновлено: 19:43
Як засолити скумбрію — рецепт приготування з фото, щоб навіть свекруха похвалила
Солона скумбрія. Фото: gospodynka.com.ua

Солона скумбрія — це класика, яку не потрібно купувати в магазині. За цим простим рецептом ви приготуєте соковиту, ароматну рибу з ідеальним балансом спецій і легким цитрусовим відтінком. Готується вона легко, без складних інгредієнтів, а результат перевершить усі очікування — скумбрія настільки ніжна, що тане в роті.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • скумбрія — 500 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • олія — 80 мл;
  • лавровий лист — 1 шт.;
  • перець гострий горошком — 5 шт.;
  • перець духмяний горошком — 5 шт.;
  • сіль — 1 ст. л.;
  • цукор — 0,5 ч. л.;
  • лимонний сік — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Скумбрію трохи розморозити — так її легше чистити й нарізати. Відрізати голову, розрізати черевце, видалити нутрощі. Потім нарізати рибу на шматочки або зняти філе, якщо не любите кістки. Цибулю нарізати напівкільцями, злегка обім’яти руками, щоб стала м’якою, і залишити на кілька хвилин.

як засолити скумбрію
Нарізана скумбрія. Фото: gospodynka.com.ua

Для маринаду нагріти олію до гарячого стану, але не кип’ятити. Додати лавровий лист, розірваний на частини, та обидва види перцю. Настоювати 15 хвилин, щоб олія набрала аромату. Потім додати сіль і цукор, перемішати й залишити до повного охолодження. Рибу полити лимонним соком, перемішати. Коли олія охолоне, вилити її до риби, додати цибулю й знову акуратно перемішати. Якщо шматочки з кістками — можна робити це руками, якщо філе — краще ложкою, щоб не пошкодити.

рецепт маринованої скумбрії
Скумбрія в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Перекласти скумбрію шарами у скляну банку, чергуючи рибу з цибулею. Закрити кришкою й поставити в холодильник щонайменше на 8 годин.

рецепт солоної маринованої скумбрії
Скумбрія та цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Після настоювання скумбрія буде ніжною, ароматною й добре просоленою. Її можна подавати до картоплі, салатів або просто з чорним хлібом — домашнє соління смакує набагато краще за куплену.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування риби 

Хек у соковитому маринаді — рецепт у духовці на вечерю

Простий рецепт приготування хека, минтая або тріски — риба по-польськи.

Найкращий рецепт котлет із риби — соковиті, ніжні та смачні.

Ароматна риба по-єврейськи — найсмачніший рецепт, ідеально на вечерю.

Смачна риба по-французьки в духовці — універсальний рецепт без клопоту.

риба рецепт скумбрія оселедець закуска
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
