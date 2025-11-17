Як засолити скумбрію — рецепт приготування з фото, щоб навіть свекруха похвалила

Як засолити скумбрію, щоб навіть свекруха похвалила — рецепт риби
Солона скумбрія — це класика, яку не потрібно купувати в магазині. За цим простим рецептом ви приготуєте соковиту, ароматну рибу з ідеальним балансом спецій і легким цитрусовим відтінком. Готується вона легко, без складних інгредієнтів, а результат перевершить усі очікування — скумбрія настільки ніжна, що тане в роті.
Вам знадобиться:
- скумбрія — 500 г;
- цибуля — 1 шт.;
- олія — 80 мл;
- лавровий лист — 1 шт.;
- перець гострий горошком — 5 шт.;
- перець духмяний горошком — 5 шт.;
- сіль — 1 ст. л.;
- цукор — 0,5 ч. л.;
- лимонний сік — 1 ст. л.
Спосіб приготування
Скумбрію трохи розморозити — так її легше чистити й нарізати. Відрізати голову, розрізати черевце, видалити нутрощі. Потім нарізати рибу на шматочки або зняти філе, якщо не любите кістки. Цибулю нарізати напівкільцями, злегка обім’яти руками, щоб стала м’якою, і залишити на кілька хвилин.
Для маринаду нагріти олію до гарячого стану, але не кип’ятити. Додати лавровий лист, розірваний на частини, та обидва види перцю. Настоювати 15 хвилин, щоб олія набрала аромату. Потім додати сіль і цукор, перемішати й залишити до повного охолодження. Рибу полити лимонним соком, перемішати. Коли олія охолоне, вилити її до риби, додати цибулю й знову акуратно перемішати. Якщо шматочки з кістками — можна робити це руками, якщо філе — краще ложкою, щоб не пошкодити.
Перекласти скумбрію шарами у скляну банку, чергуючи рибу з цибулею. Закрити кришкою й поставити в холодильник щонайменше на 8 годин.
Після настоювання скумбрія буде ніжною, ароматною й добре просоленою. Її можна подавати до картоплі, салатів або просто з чорним хлібом — домашнє соління смакує набагато краще за куплену.
