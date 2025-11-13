Лосось відпочиває — слабосолона скумбрія за 5 хвилин холодним способом у пряному маринаді

Слабосолона скумбрія. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей рецепт слабосоленої скумбрії сміливо можна назвати кулінарною знахідкою — настільки вона ніжна, пряна та ароматна. Завдяки холодному способу засолювання риба зберігає свою соковитість і природний смак моря, а маринад із коріандром, перцем і зеленню надає їй благородних нот.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Слабосолона скумбрія за 5 хвилин у пряному маринаді

Вам знадобиться:

скумбрія — 2–3 шт.;

цибуля — 1–2 шт.;

кріп або петрушка — 50 г;

вода — 200 мл;

яблучний оцет (5–6%) — 50–80 мл;

рослинна олія — 80 мл;

цукор — 1 ст. л. без гірки;

сіль — 1 ст. л. з гіркою (25–30 г);

лавровий лист — 5 шт.;

чорний перець горошком — 1 ч. л.;

коріандр у зернах — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Скумбрію розморозити, очистити від нутрощів і зрізати голову. Потім нарізати філе порційними шматочками товщиною близько 2 см.

Філе риби. Фото: smakuiemo.com.ua

Цибулю нарізати півкільцями, зелень дрібно посікти. У глибокій мисці змішати сіль, цукор, перець, коріандр і лаврове листя. Додати воду, оцет та олію, добре перемішати — маринад має бути ароматним і насиченим.

Скумбрія та сіль. Фото: smakuiemo.com.ua

У чисту банку або контейнер викладати шарами рибу, цибулю та зелень, заливаючи кожен шар маринадом. Закрити кришкою й залишити в холодильнику мінімум на 12 годин.

Скумбрія та цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

Якщо хочете отримати більш насичений смак — дайте рибі настоятися добу. Після цього скумбрія буде ніжною, пряною та матиме ідеальний солонувато-солодкий баланс.

