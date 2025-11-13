Лосось відпочиває — слабосолона скумбрія за 5 хвилин холодним способом у пряному маринаді

Слабосолона скумбрія за 5 хвилин — холодним способом у маринаді
Цей рецепт слабосоленої скумбрії сміливо можна назвати кулінарною знахідкою — настільки вона ніжна, пряна та ароматна. Завдяки холодному способу засолювання риба зберігає свою соковитість і природний смак моря, а маринад із коріандром, перцем і зеленню надає їй благородних нот.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Слабосолона скумбрія за 5 хвилин у пряному маринаді
Вам знадобиться:
- скумбрія — 2–3 шт.;
- цибуля — 1–2 шт.;
- кріп або петрушка — 50 г;
- вода — 200 мл;
- яблучний оцет (5–6%) — 50–80 мл;
- рослинна олія — 80 мл;
- цукор — 1 ст. л. без гірки;
- сіль — 1 ст. л. з гіркою (25–30 г);
- лавровий лист — 5 шт.;
- чорний перець горошком — 1 ч. л.;
- коріандр у зернах — 1 ч. л.
Спосіб приготування
Скумбрію розморозити, очистити від нутрощів і зрізати голову. Потім нарізати філе порційними шматочками товщиною близько 2 см.
Цибулю нарізати півкільцями, зелень дрібно посікти. У глибокій мисці змішати сіль, цукор, перець, коріандр і лаврове листя. Додати воду, оцет та олію, добре перемішати — маринад має бути ароматним і насиченим.
У чисту банку або контейнер викладати шарами рибу, цибулю та зелень, заливаючи кожен шар маринадом. Закрити кришкою й залишити в холодильнику мінімум на 12 годин.
Якщо хочете отримати більш насичений смак — дайте рибі настоятися добу. Після цього скумбрія буде ніжною, пряною та матиме ідеальний солонувато-солодкий баланс.
