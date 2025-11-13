Видео
Україна
Видео

Слабосоленая скумбрия за 5 минут — холодным способом в маринаде

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 21:04
обновлено: 19:21
Лосось отдыхает — слабосоленая скумбрия за 5 минут холодным способом в пряном маринаде
Слабосоленая скумбрия. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот рецепт слабосоленой скумбрии смело можно назвать кулинарной находкой — настолько она нежная, пряная и ароматная. Благодаря холодному способу засолки рыба сохраняет свою сочность и естественный вкус моря, а маринад с кориандром, перцем и зеленью придает ей благородные ноты.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Слабосоленая скумбрия за 5 минут в пряном маринаде

Вам понадобится:

  • скумбрия — 2-3 шт.;
  • лук — 1-2 шт.;
  • укроп или петрушка — 50 г;
  • вода — 200 мл.;
  • яблочный уксус (5-6%) — 50-80 мл;
  • растительное масло — 80 мл;
  • сахар — 1 ст. л. без горки;
  • соль — 1 ст. л. с горкой (25-30 г);
  • лавровый лист — 5 шт.;
  • черный перец горошком — 1 ч. л.;
  • кориандр в зернах — 1 ч. л.

Способ приготовления

Скумбрию разморозить, очистить от внутренностей и срезать голову. Затем нарезать филе порционными кусочками толщиной около 2 см.

рецепт слабосолоної скумбрії
Филе рыбы. Фото: smakuiemo.com.ua

Лук нарезать полукольцами, зелень мелко порубить. В глубокой миске смешать соль, сахар, перец, кориандр и лавровые листья. Добавить воду, уксус и масло, хорошо перемешать — маринад должен быть ароматным и насыщенным.

маринована домашня скумбрія
Скумбрия и соль. Фото: smakuiemo.com.ua

В чистую банку или контейнер выкладывать слоями рыбу, лук и зелень, заливая каждый слой маринадом. Закрыть крышкой и оставить в холодильнике минимум на 12 часов.

рецепт маринованої скумбрії
Скумбрия и лук. Фото: smakuiemo.com.ua

Если хотите получить более насыщенный вкус — дайте рыбе настояться сутки. После этого скумбрия будет нежной, пряной и будет иметь идеальный солоновато-сладкий баланс.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления рыбы

Хек в сочном маринаде — рецепт в духовке на ужин.

Простой рецепт приготовления хека, минтая или трески — рыба по-польски.

Лучший рецепт котлет из рыбы — сочные, нежные и вкусные.

Ароматная рыба по-еврейски — самый вкусный рецепт, идеально на ужин.

Вкусная рыба по-французски в духовке — универсальный рецепт без хлопот.

Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
