Лосось отдыхает — слабосоленая скумбрия за 5 минут холодным способом в пряном маринаде

Слабосоленая скумбрия. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот рецепт слабосоленой скумбрии смело можно назвать кулинарной находкой — настолько она нежная, пряная и ароматная. Благодаря холодному способу засолки рыба сохраняет свою сочность и естественный вкус моря, а маринад с кориандром, перцем и зеленью придает ей благородные ноты.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Слабосоленая скумбрия за 5 минут в пряном маринаде

Вам понадобится:

скумбрия — 2-3 шт.;

лук — 1-2 шт.;

укроп или петрушка — 50 г;

вода — 200 мл.;

яблочный уксус (5-6%) — 50-80 мл;

растительное масло — 80 мл;

сахар — 1 ст. л. без горки;

соль — 1 ст. л. с горкой (25-30 г);

лавровый лист — 5 шт.;

черный перец горошком — 1 ч. л.;

кориандр в зернах — 1 ч. л.

Способ приготовления

Скумбрию разморозить, очистить от внутренностей и срезать голову. Затем нарезать филе порционными кусочками толщиной около 2 см.

Филе рыбы. Фото: smakuiemo.com.ua

Лук нарезать полукольцами, зелень мелко порубить. В глубокой миске смешать соль, сахар, перец, кориандр и лавровые листья. Добавить воду, уксус и масло, хорошо перемешать — маринад должен быть ароматным и насыщенным.

Скумбрия и соль. Фото: smakuiemo.com.ua

В чистую банку или контейнер выкладывать слоями рыбу, лук и зелень, заливая каждый слой маринадом. Закрыть крышкой и оставить в холодильнике минимум на 12 часов.

Скумбрия и лук. Фото: smakuiemo.com.ua

Если хотите получить более насыщенный вкус — дайте рыбе настояться сутки. После этого скумбрия будет нежной, пряной и будет иметь идеальный солоновато-сладкий баланс.

