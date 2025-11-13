Лосось отдыхает — слабосоленая скумбрия за 5 минут холодным способом в пряном маринаде

Слабосоленая скумбрия за 5 минут — холодным способом в маринаде
Этот рецепт слабосоленой скумбрии смело можно назвать кулинарной находкой — настолько она нежная, пряная и ароматная. Благодаря холодному способу засолки рыба сохраняет свою сочность и естественный вкус моря, а маринад с кориандром, перцем и зеленью придает ей благородные ноты.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Слабосоленая скумбрия за 5 минут в пряном маринаде
Вам понадобится:
- скумбрия — 2-3 шт.;
- лук — 1-2 шт.;
- укроп или петрушка — 50 г;
- вода — 200 мл.;
- яблочный уксус (5-6%) — 50-80 мл;
- растительное масло — 80 мл;
- сахар — 1 ст. л. без горки;
- соль — 1 ст. л. с горкой (25-30 г);
- лавровый лист — 5 шт.;
- черный перец горошком — 1 ч. л.;
- кориандр в зернах — 1 ч. л.
Способ приготовления
Скумбрию разморозить, очистить от внутренностей и срезать голову. Затем нарезать филе порционными кусочками толщиной около 2 см.
Лук нарезать полукольцами, зелень мелко порубить. В глубокой миске смешать соль, сахар, перец, кориандр и лавровые листья. Добавить воду, уксус и масло, хорошо перемешать — маринад должен быть ароматным и насыщенным.
В чистую банку или контейнер выкладывать слоями рыбу, лук и зелень, заливая каждый слой маринадом. Закрыть крышкой и оставить в холодильнике минимум на 12 часов.
Если хотите получить более насыщенный вкус — дайте рыбе настояться сутки. После этого скумбрия будет нежной, пряной и будет иметь идеальный солоновато-сладкий баланс.
