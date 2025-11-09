Маринованная скумбрия с луком — простой домашний рецепт рыбы за сутки

Скумбрия, как лосось за 5 минут — вкусная маринованная рыба
Маринованная скумбрия — блюдо, которое всегда получается вкусным. Благодаря сочетанию специй, лимонного сока и ароматного лука рыба приобретает нежность и легкую пикантность. Ее можно подать к картофелю, салатам или просто со свежим хлебом. Этот рецепт — проверенная классика, которая готовится без усилий.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- скумбрия (филе) — 2 шт.;
- масло — 80 мл.;
- соль — 3 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- перец горошком (смесь) — 1 ч. л.;
- кориандр молотый — 0,5 ч. л.;
- острый перец — 0,5 ч. л.;
- лавровый лист — 3 шт.;
- лук репчатый — 3 шт.;
- сушеный чеснок — 1 ч. л.
Для маринада:
- вариант 1 — сок лимона (2 ст. л.) + яблочный уксус (1 ст. л.);
- вариант 2 — только сок лимона (1 ст. л.) для более нежного вкуса.
Способ приготовления
Скумбрию очистить, разделить на филе без костей и обсушить бумажным полотенцем. Нарезать порционными кусочками.
В глубокой миске смешать соль, сахар, кориандр, сушеный чеснок, перец горошком и острый перец. Хорошо перемешать, чтобы специи равномерно распределились.
Добавить лимонный сок и яблочный уксус, влить растительное масло и тщательно перемешать — получится ароматный маринад. Лук нарезать полукольцами, добавить к скумбрии. Вылить маринад, положить лавровый лист и осторожно перемешать руками, чтобы рыба равномерно покрылась специями.
Накрыть крышкой или пленкой и поставить в холодильник. Уже через 5-6 часов скумбрия станет нежной, а через сутки — полностью готовой.
Готовую рыбу подать с луком и ароматным маслом, в котором она мариновалась. Скумбрия получается сочная, с легкой кислинкой и пряным привкусом — идеальная закуска для любого времени года.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления рыбы
Хек в сочном маринаде — рецепт в духовке на ужин.
Простой рецепт приготовления хека, минтая или трески — рыба по-польски.
Лучший рецепт котлет из рыбы — сочные, нежные и вкусные.
Ароматная рыба по-еврейски — самый вкусный рецепт, идеально на ужин.
Вкусная рыба по-французски в духовке — универсальный рецепт без хлопот.
Читайте Новини.LIVE!