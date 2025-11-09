Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Скумбрия, как лосось за 5 минут — вкусная маринованная рыба

Скумбрия, как лосось за 5 минут — вкусная маринованная рыба

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 01:01
обновлено: 19:05
Маринованная скумбрия с луком — простой домашний рецепт рыбы за сутки
Скумбрия в банке. Фото: smakuiemo.com.ua

Маринованная скумбрия — блюдо, которое всегда получается вкусным. Благодаря сочетанию специй, лимонного сока и ароматного лука рыба приобретает нежность и легкую пикантность. Ее можно подать к картофелю, салатам или просто со свежим хлебом. Этот рецепт — проверенная классика, которая готовится без усилий.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • скумбрия (филе) — 2 шт.;
  • масло — 80 мл.;
  • соль — 3 ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • перец горошком (смесь) — 1 ч. л.;
  • кориандр молотый — 0,5 ч. л.;
  • острый перец — 0,5 ч. л.;
  • лавровый лист — 3 шт.;
  • лук репчатый — 3 шт.;
  • сушеный чеснок — 1 ч. л.

Для маринада:

  • вариант 1 — сок лимона (2 ст. л.) + яблочный уксус (1 ст. л.);
  • вариант 2 — только сок лимона (1 ст. л.) для более нежного вкуса.

Способ приготовления

Скумбрию очистить, разделить на филе без костей и обсушить бумажным полотенцем. Нарезать порционными кусочками.

як замаринувати скумбрію
Разрезанная скумбрия. Фото: smakuiemo.com.ua

В глубокой миске смешать соль, сахар, кориандр, сушеный чеснок, перец горошком и острый перец. Хорошо перемешать, чтобы специи равномерно распределились.

рецепт маринованої скумбрії
Филе рыбы. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить лимонный сок и яблочный уксус, влить растительное масло и тщательно перемешать — получится ароматный маринад. Лук нарезать полукольцами, добавить к скумбрии. Вылить маринад, положить лавровый лист и осторожно перемешать руками, чтобы рыба равномерно покрылась специями.

маринад для скумбрії
Рыба и маринад. Фото: smakuiemo.com.ua

Накрыть крышкой или пленкой и поставить в холодильник. Уже через 5-6 часов скумбрия станет нежной, а через сутки — полностью готовой.

рецепт смачної маринованої скумбрії
Скумбрия и лук. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовую рыбу подать с луком и ароматным маслом, в котором она мариновалась. Скумбрия получается сочная, с легкой кислинкой и пряным привкусом — идеальная закуска для любого времени года.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления рыбы

Хек в сочном маринаде — рецепт в духовке на ужин.

Простой рецепт приготовления хека, минтая или трески — рыба по-польски.

Лучший рецепт котлет из рыбы — сочные, нежные и вкусные.

Ароматная рыба по-еврейски — самый вкусный рецепт, идеально на ужин.

Вкусная рыба по-французски в духовке — универсальный рецепт без хлопот.

рыба рецепт маринад скумбрия селедка
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации