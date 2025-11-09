Маринованная скумбрия с луком — простой домашний рецепт рыбы за сутки

Скумбрия в банке. Фото: smakuiemo.com.ua

Маринованная скумбрия — блюдо, которое всегда получается вкусным. Благодаря сочетанию специй, лимонного сока и ароматного лука рыба приобретает нежность и легкую пикантность. Ее можно подать к картофелю, салатам или просто со свежим хлебом. Этот рецепт — проверенная классика, которая готовится без усилий.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

скумбрия (филе) — 2 шт.;

масло — 80 мл.;

соль — 3 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

перец горошком (смесь) — 1 ч. л.;

кориандр молотый — 0,5 ч. л.;

острый перец — 0,5 ч. л.;

лавровый лист — 3 шт.;

лук репчатый — 3 шт.;

сушеный чеснок — 1 ч. л.

Для маринада:

вариант 1 — сок лимона (2 ст. л.) + яблочный уксус (1 ст. л.);

вариант 2 — только сок лимона (1 ст. л.) для более нежного вкуса.

Способ приготовления

Скумбрию очистить, разделить на филе без костей и обсушить бумажным полотенцем. Нарезать порционными кусочками.

Разрезанная скумбрия. Фото: smakuiemo.com.ua

В глубокой миске смешать соль, сахар, кориандр, сушеный чеснок, перец горошком и острый перец. Хорошо перемешать, чтобы специи равномерно распределились.

Филе рыбы. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить лимонный сок и яблочный уксус, влить растительное масло и тщательно перемешать — получится ароматный маринад. Лук нарезать полукольцами, добавить к скумбрии. Вылить маринад, положить лавровый лист и осторожно перемешать руками, чтобы рыба равномерно покрылась специями.

Рыба и маринад. Фото: smakuiemo.com.ua

Накрыть крышкой или пленкой и поставить в холодильник. Уже через 5-6 часов скумбрия станет нежной, а через сутки — полностью готовой.

Скумбрия и лук. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовую рыбу подать с луком и ароматным маслом, в котором она мариновалась. Скумбрия получается сочная, с легкой кислинкой и пряным привкусом — идеальная закуска для любого времени года.

