Маринована скумбрія з цибулею — простий домашній рецепт риби за добу

Скумбрія в банці. Фото: smakuiemo.com.ua

Маринована скумбрія — страва, що завжди виходить смачною. Завдяки поєднанню спецій, лимонного соку й ароматної цибулі риба набуває ніжності та легкої пікантності. Її можна подати до картоплі, салатів або просто зі свіжим хлібом. Цей рецепт — перевірена класика, яка готується без зусиль.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

скумбрія (філе) — 2 шт.;

олія — 80 мл;

сіль — 3 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

перець горошком (суміш) — 1 ч. л.;

коріандр мелений — 0,5 ч. л.;

гострий перець — 0,5 ч. л.;

лавровий лист — 3 шт.;

цибуля — 3 шт.;

сушений часник — 1 ч. л.

Для маринаду:

варіант 1 — сік лимона (2 ст. л.) + яблучний оцет (1 ст. л.);

варіант 2 — лише сік лимона (1 ст. л.) для ніжнішого смаку.

Спосіб приготування

Скумбрію очистити, розділити на філе без кісток і обсушити паперовим рушником. Нарізати порційними шматочками.

Розрізана скумбрія. Фото: smakuiemo.com.ua

У глибокій мисці змішати сіль, цукор, коріандр, сушений часник, перець горошком і гострий перець. Добре перемішати, щоб спеції рівномірно розподілилися.

Філе риби. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати лимонний сік і яблучний оцет, влити олію й ретельно перемішати — вийде ароматний маринад. Цибулю нарізати півкільцями, додати до скумбрії. Вилити маринад, покласти лавровий лист і обережно перемішати руками, щоб риба рівномірно вкрилася спеціями.

Риба та маринад. Фото: smakuiemo.com.ua

Накрити кришкою або плівкою та поставити в холодильник. Уже через 5–6 годин скумбрія стане ніжною, а через добу — повністю готовою.

Скумбрія та цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

Готову рибу подати з цибулею та ароматною олією, у якій вона маринувалася. Скумбрія виходить соковита, з легкою кислинкою й пряним присмаком — ідеальна закуска для будь-якої пори року.

