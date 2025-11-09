Відео
Дата публікації: 9 листопада 2025 01:01
Оновлено: 19:05
Маринована скумбрія з цибулею — простий домашній рецепт риби за добу
Скумбрія в банці. Фото: smakuiemo.com.ua

Маринована скумбрія — страва, що завжди виходить смачною. Завдяки поєднанню спецій, лимонного соку й ароматної цибулі риба набуває ніжності та легкої пікантності. Її можна подати до картоплі, салатів або просто зі свіжим хлібом. Цей рецепт — перевірена класика, яка готується без зусиль.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • скумбрія (філе) — 2 шт.;
  • олія — 80 мл;
  • сіль — 3 ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • перець горошком (суміш) — 1 ч. л.;
  • коріандр мелений — 0,5 ч. л.;
  • гострий перець — 0,5 ч. л.;
  • лавровий лист — 3 шт.;
  • цибуля — 3 шт.;
  • сушений часник — 1 ч. л.

Для маринаду:

  • варіант 1 — сік лимона (2 ст. л.) + яблучний оцет (1 ст. л.);
  • варіант 2 — лише сік лимона (1 ст. л.) для ніжнішого смаку.

Спосіб приготування

Скумбрію очистити, розділити на філе без кісток і обсушити паперовим рушником. Нарізати порційними шматочками.

як замаринувати скумбрію
Розрізана скумбрія. Фото: smakuiemo.com.ua

У глибокій мисці змішати сіль, цукор, коріандр, сушений часник, перець горошком і гострий перець. Добре перемішати, щоб спеції рівномірно розподілилися.

рецепт маринованої скумбрії
Філе риби. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати лимонний сік і яблучний оцет, влити олію й ретельно перемішати — вийде ароматний маринад. Цибулю нарізати півкільцями, додати до скумбрії. Вилити маринад, покласти лавровий лист і обережно перемішати руками, щоб риба рівномірно вкрилася спеціями.

маринад для скумбрії
Риба та маринад. Фото: smakuiemo.com.ua

Накрити кришкою або плівкою та поставити в холодильник. Уже через 5–6 годин скумбрія стане ніжною, а через добу — повністю готовою.

рецепт смачної маринованої скумбрії
Скумбрія та цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

Готову рибу подати з цибулею та ароматною олією, у якій вона маринувалася. Скумбрія виходить соковита, з легкою кислинкою й пряним присмаком — ідеальна закуска для будь-якої пори року.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування риби 

Хек у соковитому маринаді — рецепт у духовці на вечерю

Простий рецепт приготування хека, минтая або тріски — риба по-польськи.

Найкращий рецепт котлет із риби — соковиті, ніжні та смачні.

Ароматна риба по-єврейськи — найсмачніший рецепт, ідеально на вечерю.

Смачна риба по-французьки в духовці — універсальний рецепт без клопоту.

риба рецепт маринад скумбрія оселедець
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
