Маринована скумбрія з цибулею — простий домашній рецепт риби за добу

Скумбрія, як лосось за 5 хвилин — смачна маринована риба
Маринована скумбрія — страва, що завжди виходить смачною. Завдяки поєднанню спецій, лимонного соку й ароматної цибулі риба набуває ніжності та легкої пікантності. Її можна подати до картоплі, салатів або просто зі свіжим хлібом. Цей рецепт — перевірена класика, яка готується без зусиль.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- скумбрія (філе) — 2 шт.;
- олія — 80 мл;
- сіль — 3 ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- перець горошком (суміш) — 1 ч. л.;
- коріандр мелений — 0,5 ч. л.;
- гострий перець — 0,5 ч. л.;
- лавровий лист — 3 шт.;
- цибуля — 3 шт.;
- сушений часник — 1 ч. л.
Для маринаду:
- варіант 1 — сік лимона (2 ст. л.) + яблучний оцет (1 ст. л.);
- варіант 2 — лише сік лимона (1 ст. л.) для ніжнішого смаку.
Спосіб приготування
Скумбрію очистити, розділити на філе без кісток і обсушити паперовим рушником. Нарізати порційними шматочками.
У глибокій мисці змішати сіль, цукор, коріандр, сушений часник, перець горошком і гострий перець. Добре перемішати, щоб спеції рівномірно розподілилися.
Додати лимонний сік і яблучний оцет, влити олію й ретельно перемішати — вийде ароматний маринад. Цибулю нарізати півкільцями, додати до скумбрії. Вилити маринад, покласти лавровий лист і обережно перемішати руками, щоб риба рівномірно вкрилася спеціями.
Накрити кришкою або плівкою та поставити в холодильник. Уже через 5–6 годин скумбрія стане ніжною, а через добу — повністю готовою.
Готову рибу подати з цибулею та ароматною олією, у якій вона маринувалася. Скумбрія виходить соковита, з легкою кислинкою й пряним присмаком — ідеальна закуска для будь-якої пори року.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування риби
Хек у соковитому маринаді — рецепт у духовці на вечерю.
Простий рецепт приготування хека, минтая або тріски — риба по-польськи.
Найкращий рецепт котлет із риби — соковиті, ніжні та смачні.
Ароматна риба по-єврейськи — найсмачніший рецепт, ідеально на вечерю.
Смачна риба по-французьки в духовці — універсальний рецепт без клопоту.
Читайте Новини.LIVE!