Как засолить скумбрию — рецепт приготовления с фото, чтобы даже свекровь похвалила

Соленая скумбрия. Фото: gospodynka.com.ua

Соленая скумбрия — это классика, которую не нужно покупать в магазине. По этому простому рецепту вы приготовите сочную, ароматную рыбу с идеальным балансом специй и легким цитрусовым оттенком. Готовится она легко, без сложных ингредиентов, а результат превзойдет все ожидания — скумбрия настолько нежная, что тает во рту.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

скумбрия — 500 г;

лук — 1 шт.;

масло — 80 мл.;

лавровый лист — 1 шт.;

перец острый горошком — 5 шт.;

перец душистый горошком — 5 шт.;

соль — 1 ст. л.;

сахар — 0,5 ч. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.

Способ приготовления

Скумбрию немного разморозить — так ее легче чистить и нарезать. Отрезать голову, разрезать брюшко, удалить внутренности. Затем нарезать рыбу на кусочки или снять филе, если не любите кости. Лук нарезать полукольцами, слегка обмять руками, чтобы стал мягким, и оставить на несколько минут.

Нарезанная скумбрия. Фото: gospodynka.com.ua

Для маринада нагреть масло до горячего состояния, но не кипятить. Добавить лавровый лист, разорванный на части, и оба вида перца. Настаивать 15 минут, чтобы масло набрало аромат. Затем добавить соль и сахар, перемешать и оставить до полного остывания. Рыбу полить лимонным соком, перемешать. Когда масло остынет, вылить его к рыбе, добавить лук и снова аккуратно перемешать. Если кусочки с костями — можно делать это руками, если филе — лучше ложкой, чтобы не повредить.

Скумбрия в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Переложить скумбрию слоями в стеклянную банку, чередуя рыбу с луком. Закрыть крышкой и поставить в холодильник минимум на 8 часов.

Скумбрия и лук. Фото: gospodynka.com.ua

После настаивания скумбрия будет нежной, ароматной и хорошо просоленной. Ее можно подавать к картофелю, салатам или просто с черным хлебом — домашняя засолка намного вкуснее покупной.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления рыбы

Хек в сочном маринаде — рецепт в духовке на ужин.

Простой рецепт приготовления хека, минтая или трески — рыба по-польски.

Лучший рецепт котлет из рыбы — сочные, нежные и вкусные.

Ароматная рыба по-еврейски — самый вкусный рецепт, идеально на ужин.

Вкусная рыба по-французски в духовке — универсальный рецепт без хлопот.