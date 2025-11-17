Как засолить скумбрию — рецепт приготовления с фото, чтобы даже свекровь похвалила

Как засолить скумбрию, чтоб даже свекровь похвалила — рецепт рыбы
Соленая скумбрия — это классика, которую не нужно покупать в магазине. По этому простому рецепту вы приготовите сочную, ароматную рыбу с идеальным балансом специй и легким цитрусовым оттенком. Готовится она легко, без сложных ингредиентов, а результат превзойдет все ожидания — скумбрия настолько нежная, что тает во рту.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- скумбрия — 500 г;
- лук — 1 шт.;
- масло — 80 мл.;
- лавровый лист — 1 шт.;
- перец острый горошком — 5 шт.;
- перец душистый горошком — 5 шт.;
- соль — 1 ст. л.;
- сахар — 0,5 ч. л.;
- лимонный сок — 1 ст. л.
Способ приготовления
Скумбрию немного разморозить — так ее легче чистить и нарезать. Отрезать голову, разрезать брюшко, удалить внутренности. Затем нарезать рыбу на кусочки или снять филе, если не любите кости. Лук нарезать полукольцами, слегка обмять руками, чтобы стал мягким, и оставить на несколько минут.
Для маринада нагреть масло до горячего состояния, но не кипятить. Добавить лавровый лист, разорванный на части, и оба вида перца. Настаивать 15 минут, чтобы масло набрало аромат. Затем добавить соль и сахар, перемешать и оставить до полного остывания. Рыбу полить лимонным соком, перемешать. Когда масло остынет, вылить его к рыбе, добавить лук и снова аккуратно перемешать. Если кусочки с костями — можно делать это руками, если филе — лучше ложкой, чтобы не повредить.
Переложить скумбрию слоями в стеклянную банку, чередуя рыбу с луком. Закрыть крышкой и поставить в холодильник минимум на 8 часов.
После настаивания скумбрия будет нежной, ароматной и хорошо просоленной. Ее можно подавать к картофелю, салатам или просто с черным хлебом — домашняя засолка намного вкуснее покупной.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления рыбы
Хек в сочном маринаде — рецепт в духовке на ужин.
Простой рецепт приготовления хека, минтая или трески — рыба по-польски.
Лучший рецепт котлет из рыбы — сочные, нежные и вкусные.
Ароматная рыба по-еврейски — самый вкусный рецепт, идеально на ужин.
Вкусная рыба по-французски в духовке — универсальный рецепт без хлопот.
Читайте Новини.LIVE!