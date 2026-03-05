Оладки з печінки та гречки — простий рецепт ситної вечері

Із 150 г гречки та 500 г печінки — ціла гора оладків на вечерю
Із 150 г гречки та 500 г печінки можна приготувати ситну вечерю для всієї родини. Ніжні печінкові оладки з додаванням обсмажених овочів виходять м’якими всередині та рум’яними зовні. Простий рецепт із доступних інгредієнтів, який завжди вдається.
Рецепт опублікували Smachnenke
Вам знадобиться:
- гречана крупа — 150 г;
- вода — 300 мл;
- сіль — за смаком;
- печінка — 500 г;
- цибуля — 2 шт.;
- морква — 1 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- олія — для смаження;
- чорний перець — за бажанням.
Спосіб приготування
Гречану крупу промити та відварити у підсоленій воді до готовності. Дати трохи охолонути. Цибулю нарізати дрібними кубиками, моркву натерти на тертці. Обсмажити овочі на невеликій кількості олії до м’якості та легкої золотистості.
Печінку очистити від плівок, нарізати шматочками та подрібнити у блендері або кухонному комбайні разом із відвареною гречкою та обсмаженими овочами до однорідної маси. Додати яйця, сіль і за бажанням чорний перець. Ретельно перемішати.
На розігрітій сковороді з олією викладати масу ложкою, формуючи оладки. Смажити по 1–2 хвилини з кожного боку до рум’яної скоринки, не пересушуючи.
Готові оладки викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Подавати теплими.
