Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Із 150 г гречки та 500 г печінки — ціла гора оладків на вечерю

Із 150 г гречки та 500 г печінки — ціла гора оладків на вечерю

Ua ru
Дата публікації: 5 березня 2026 01:04
Оладки з печінки та гречки — простий рецепт ситної вечері
Печінкові оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Із 150 г гречки та 500 г печінки можна приготувати ситну вечерю для всієї родини. Ніжні печінкові оладки з додаванням обсмажених овочів виходять м’якими всередині та рум’яними зовні. Простий рецепт із доступних інгредієнтів, який завжди вдається.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • гречана крупа — 150 г;
  • вода — 300 мл;
  • сіль — за смаком;
  • печінка — 500 г;
  • цибуля — 2 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • яйця — 2 шт.;
  • олія — для смаження;
  • чорний перець — за бажанням.

Спосіб приготування

Гречану крупу промити та відварити у підсоленій воді до готовності. Дати трохи охолонути. Цибулю нарізати дрібними кубиками, моркву натерти на тертці. Обсмажити овочі на невеликій кількості олії до м’якості та легкої золотистості.

рецепт печінкових оладок
Гречка та печінка. Фото: smachnenke.com.ua

Печінку очистити від плівок, нарізати шматочками та подрібнити у блендері або кухонному комбайні разом із відвареною гречкою та обсмаженими овочами до однорідної маси. Додати яйця, сіль і за бажанням чорний перець. Ретельно перемішати.

смачні печінкові оладки
Печінкова маса. Фото: smachnenke.com.ua

На розігрітій сковороді з олією викладати масу ложкою, формуючи оладки. Смажити по 1–2 хвилини з кожного боку до рум’яної скоринки, не пересушуючи.

рецепт печінкових оладок з гречкою
Печінкові оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Готові оладки викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Подавати теплими.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів з печінки

Смачний салат з печінкою і чипсами — фаворит застілля чи на кожен день. 

Вишуканий печінковий рулет — не рецепт, а знахідка з бюджетних продуктів. 

Смачний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків. 

Дуже смачні та соковиті рублені котлети з печінки — цю страву полюблять і дорослі, і діти. 

Рецепт фірмової намазки №1 — на сніданок для бутербродів.

Вечеря печінка рецепт оладки котлети
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації