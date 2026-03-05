Оладки з печінки та гречки — простий рецепт ситної вечері

Печінкові оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Із 150 г гречки та 500 г печінки можна приготувати ситну вечерю для всієї родини. Ніжні печінкові оладки з додаванням обсмажених овочів виходять м’якими всередині та рум’яними зовні. Простий рецепт із доступних інгредієнтів, який завжди вдається.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

гречана крупа — 150 г;

вода — 300 мл;

сіль — за смаком;

печінка — 500 г;

цибуля — 2 шт.;

морква — 1 шт.;

яйця — 2 шт.;

олія — для смаження;

чорний перець — за бажанням.

Спосіб приготування

Гречану крупу промити та відварити у підсоленій воді до готовності. Дати трохи охолонути. Цибулю нарізати дрібними кубиками, моркву натерти на тертці. Обсмажити овочі на невеликій кількості олії до м’якості та легкої золотистості.

Гречка та печінка. Фото: smachnenke.com.ua

Печінку очистити від плівок, нарізати шматочками та подрібнити у блендері або кухонному комбайні разом із відвареною гречкою та обсмаженими овочами до однорідної маси. Додати яйця, сіль і за бажанням чорний перець. Ретельно перемішати.

Печінкова маса. Фото: smachnenke.com.ua

На розігрітій сковороді з олією викладати масу ложкою, формуючи оладки. Смажити по 1–2 хвилини з кожного боку до рум’яної скоринки, не пересушуючи.

Печінкові оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Готові оладки викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Подавати теплими.

