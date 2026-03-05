Оладьи из печени и гречки — простой рецепт для ужина

Из 150 г гречки и 500 г печени — рецепт оладий на ужин
Из 150 г гречки и 500 г печени можно приготовить сытный ужин для всей семьи. Нежные печеночные оладьи получаются мягкими внутри и румяными снаружи. Простой рецепт из доступных ингредиентов, который всегда выручает.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- гречневая крупа — 150 г;
- вода — 300 мл.;
- соль — по вкусу;
- печень — 500 г;
- лук — 2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- масло — для жарки;
- черный перец — по желанию.
Способ приготовления
Гречневую крупу промыть и отварить в подсоленной воде до готовности. Дать немного остыть. Лук нарезать мелкими кубиками, морковь натереть на терке. Обжарить овощи на небольшом количестве масла до мягкости и легкой золотистости.
Печень очистить от пленок, нарезать кусочками и измельчить в блендере или кухонном комбайне вместе с отваренной гречкой и обжаренными овощами до однородной массы. Добавить яйца, соль и по желанию черный перец. Тщательно перемешать.
На разогретой сковороде с растительным маслом выкладывать массу ложкой, формируя оладьи. Жарить по 1-2 минуты с каждой стороны до румяной корочки, не пересушивая.
Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавать теплыми.
