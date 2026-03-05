Оладьи из печени и гречки — простой рецепт для ужина

Печеночные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Из 150 г гречки и 500 г печени можно приготовить сытный ужин для всей семьи. Нежные печеночные оладьи получаются мягкими внутри и румяными снаружи. Простой рецепт из доступных ингредиентов, который всегда выручает.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

гречневая крупа — 150 г;

вода — 300 мл.;

соль — по вкусу;

печень — 500 г;

лук — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

яйца — 2 шт.;

масло — для жарки;

черный перец — по желанию.

Способ приготовления

Гречневую крупу промыть и отварить в подсоленной воде до готовности. Дать немного остыть. Лук нарезать мелкими кубиками, морковь натереть на терке. Обжарить овощи на небольшом количестве масла до мягкости и легкой золотистости.

Гречка и печень. Фото: smachnenke.com.ua

Печень очистить от пленок, нарезать кусочками и измельчить в блендере или кухонном комбайне вместе с отваренной гречкой и обжаренными овощами до однородной массы. Добавить яйца, соль и по желанию черный перец. Тщательно перемешать.

Печеночная масса. Фото: smachnenke.com.ua

На разогретой сковороде с растительным маслом выкладывать массу ложкой, формируя оладьи. Жарить по 1-2 минуты с каждой стороны до румяной корочки, не пересушивая.

Печеночные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавать теплыми.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из печени

Вкусный салат с печенью и чипсами — фаворит застолья или каждый день.

Изысканный печеночный рулет — не рецепт, а находка из бюджетных продуктов.

Вкусный паштет на завтрак — понадобится 500 г печени и 100 г сливок.

Очень вкусные и сочные рубленые котлеты из печени — это блюдо полюбят и взрослые, и дети.

Рецепт фирменной намазки №1 — на завтрак для бутербродов.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась