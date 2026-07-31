Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Кабачки на зиму "Тещин язик" без стерилізації: рецепт консервації

Кабачки на зиму "Тещин язик" без стерилізації: рецепт консервації

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2026 14:44
Кабачки Тещин язик на зиму: простий рецепт без стерилізації
Кабачки на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Кабачки "Тещин язик" вже багато років залишаються однією з найулюбленіших домашніх заготовок. Завдяки густому томатному соусу, солодкому перцю та легкій гостринці овочі виходять соковитими, ароматними й чудово доповнюють будь-яку страву. А головне — готується ця консервація без стерилізації.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • молоді кабачки — 1,5 кг;
  • болгарський перець — 250 г;
  • морква — 120–130 г;
  • часник — 50 г;
  • перець чилі — ½–1 шт.;
  • томатна паста — 250 г;
  • цукор — 100 г;
  • кам'яна нейодована сіль — 25–30 г;
  • рафінована олія — 100 мл.;
  • оцет 9% — 30 мл.
рецепт кабачків на зиму
Кабачки в соусі. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Кабачки нарізати тонкими пластинками. Моркву натерти, а болгарський перець, чилі та часник подрібнити блендером.
  2. У каструлі змішати всі овочі, додати цукор, сіль, олію й оцет.
  3. Залишити приблизно на годину, щоб кабачки пустили сік.
  4. Додати томатну пасту, довести до кипіння та варити на невеликому вогні близько 40 хвилин, періодично помішуючи.
  5. Гарячу закуску розкласти у стерильні банки, залити соусом, герметично закрутити, перевернути догори дном і залишити до повного охолодження.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування кабачків

Галицькі рулетики з кабачків: новий рецепт на вечерю. 

Смажені відбивні з кабачків у 100 разів смачніші за м’ясні: сезонний рецепт на літо. 

Читайте також:

Швидкі кабачкові млинці за 10 хвилин на сніданок: знадобиться 3 яйця + 500 мл молока. 

Новий рецепт голубців з кабачків: знадобиться 500 г фаршу. 

Простий рецепт кабачків в супер клярі: знадобиться 2 яйця та 200 мл кефіра.

консервація рецепт кабачки на зиму
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації