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Головна Смак Кабачки в томаті з часником: улюблена закуска на зиму

Кабачки в томаті з часником: улюблена закуска на зиму

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2026 13:04
Кабачки з часником у томатній заливці: проста заготівля на зиму
Кабачки в томаті з часником. Фото: smachnenke.com.ua

Цю закуску легко приготувати з доступних продуктів, а взимку достатньо відкрити баночку — і на столі буде ароматна овочева страва до м’яса, картоплі чи гарнірів. Ніжні кабачки, насичений томатний соус і аромат часнику.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кабачки — 2,5 кг;
  • вода — 500 мл.;
  • томатна паста — 4 ст. л.;
  • цукор — 185 г;
  • оцет 9% — 65 мл.;
  • олія — 200 мл.;
  • часник — 1 велика головка;
  • сіль — 2 ст. л.
рецепт кабачків з часником на зиму
Кабачки в томаті. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Кабачки промити та нарізати кружальцями або півкружальцями середньої товщини, щоб під час приготування вони не втратили форму.
  2. У каструлі змішати воду, томатну пасту, олію, сіль і цукор. Додати кабачки та подрібнений часник.
  3. Довести суміш до кипіння, накрити кришкою й тушкувати на слабкому вогні приблизно 30 хвилин.
  4. Перемішувати обережно, щоб шматочки залишилися цілими.
  5. За 5 хвилин до завершення приготування додати оцет.
  6. Гарячу закуску розкласти у стерилізовані банки, щільно закрити кришками, перевернути та залишити під теплою ковдрою до повного охолодження.

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консервація рецепт кабачки на зиму
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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