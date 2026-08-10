Кабачки з часником у томатній заливці: проста заготівля на зиму

Кабачки в томаті з часником: улюблена закуска на зиму
Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2026 13:04
Кабачки в томаті з часником. Фото: smachnenke.com.ua
Цю закуску легко приготувати з доступних продуктів, а взимку достатньо відкрити баночку — і на столі буде ароматна овочева страва до м’яса, картоплі чи гарнірів. Ніжні кабачки, насичений томатний соус і аромат часнику.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кабачки — 2,5 кг;
- вода — 500 мл.;
- томатна паста — 4 ст. л.;
- цукор — 185 г;
- оцет 9% — 65 мл.;
- олія — 200 мл.;
- часник — 1 велика головка;
- сіль — 2 ст. л.
Спосіб приготування
- Кабачки промити та нарізати кружальцями або півкружальцями середньої товщини, щоб під час приготування вони не втратили форму.
- У каструлі змішати воду, томатну пасту, олію, сіль і цукор. Додати кабачки та подрібнений часник.
- Довести суміш до кипіння, накрити кришкою й тушкувати на слабкому вогні приблизно 30 хвилин.
- Перемішувати обережно, щоб шматочки залишилися цілими.
- За 5 хвилин до завершення приготування додати оцет.
- Гарячу закуску розкласти у стерилізовані банки, щільно закрити кришками, перевернути та залишити під теплою ковдрою до повного охолодження.
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