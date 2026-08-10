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Главная Вкус Кабачки в томатном соусе с чесноком: любимая закуска на зиму

Кабачки в томатном соусе с чесноком: любимая закуска на зиму

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2026 13:04
Кабачки с чесноком в томатной заливке: простая заготовка на зиму
Кабачки в томатном соусе с чесноком. Фото: smachnenke.com.ua

Эту закуску легко приготовить из доступных продуктов, а зимой достаточно открыть баночку — и на столе появится ароматное овощное блюдо, которое можно подать к мясу, картофелю или гарнирам. Нежные кабачки, насыщенный томатный соус и аромат чеснока.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кабачки — 2,5 кг;
  • вода — 500 мл.;
  • томатная паста — 4 ст. л.;
  • сахар — 185 г;
  • уксус 9% — 65 мл.;
  • растительное масло — 200 мл.;
  • чеснок — 1 крупная головка;
  • соль — 2 ст. л.
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Кабачки в томате. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Кабачки промыть и нарезать кружочками или полукружочками средней толщины, чтобы во время приготовления они не потеряли форму.
  2. В кастрюле смешать воду, томатную пасту, растительное масло, соль и сахар. Добавить кабачки и измельченный чеснок.
  3. Довести смесь до кипения, накрыть крышкой и тушить на слабом огне примерно 30 минут.
  4. Перемешивать осторожно, чтобы кусочки остались целыми.
  5. За 5 минут до окончания приготовления добавить уксус.
  6. Горячую закуску разложить по стерилизованным банкам, плотно закрыть крышками, перевернуть и оставить под тёплым одеялом до полного остывания.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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