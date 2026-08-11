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Головна Смак Чебуреки на сніданок: знадобиться 400 г кабачків і 150 г фаршу

Чебуреки на сніданок: знадобиться 400 г кабачків і 150 г фаршу

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2026 05:04
Кабачкові чебуреки з м’ясною начинкою: ситний сніданок без тіста
Кабачкові чебуреки. Фото: smachnenke.com.ua

Ці чебуреки виходять особливо ніжними та соковитими. Кабачкове тісто добре поєднується з м’ясною начинкою, а сметанний соус із часником чудово доповнює готову страву.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кабачок — 400 г;
  • м’ясний фарш — 150 г;
  • цибуля — 2 шт.;
  • яйце — 1 шт.;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • кефір — 100 мл.;
  • борошно — приблизно 7 ст. л.;
  • сіль і чорний перець — до смаку;
  • олія — для смаження.

Для подавання:

  • сметана;
  • часник;
  • свіжа зелень.
рецепт кабачкових оладок
Приготування страви. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Кабачок натерти, посолити, додати яйце, сметану, кефір і перець.
  2. Поступово всипати борошно та замісити однорідне тісто середньої густоти.
  3. Цибулю нарізати кубиками й обсмажити до золотистого кольору. Змішати з фаршем, посолити та поперчити.
  4. На розігріту сковороду викласти тонкий шар кабачкового тіста.
  5. На одну половину розподілити трохи фаршу, а коли верх тіста схопиться, накрити начинку другою половиною млинця.
  6. Краї злегка притиснути виделкою. Смажити на невеликому вогні з обох боків до рум’яної скоринки та повної готовності м’яса.
  7. Для соусу змішати сметану, подрібнений часник і зелень. Подавати кабачкові чебуреки теплими.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування кабачків

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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