Чебуреки из кабачков с мясной начинкой: сытный завтрак без теста

Чебуреки из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua

Эти чебуреки получаются особенно нежными и сочными. Тесто из кабачков хорошо сочетается с мясной начинкой, а сметанный соус с чесноком прекрасно дополняет готовое блюдо.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кабачок — 400 г;

мясной фарш — 150 г;

лук — 2 шт.;

яйцо — 1 шт.;

сметана — 3 ст. л.;

кефир — 100 мл;

мука — примерно 7 ст. л.;

соль и черный перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Для подачи:

сметана;

чеснок;

свежая зелень.

Приготовление блюда. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Кабачок натереть, посолить, добавить яйцо, сметану, кефир и перец. Постепенно всыпать муку и замесить однородное тесто средней густоты. Лук нарезать кубиками и обжарить до золотистого цвета. Смешать с фаршем, посолить и поперчить. На разогретую сковороду выложить тонкий слой кабачкового теста. На одну половину выложить немного фарша, а когда верх теста схватится, накрыть начинку второй половиной блинчика. Края слегка прижать вилкой. Жарить на небольшом огне с обеих сторон до румяной корочки и полной готовности мяса. Для соуса смешать сметану, измельчённый чеснок и зелень. Подавать кабачковые чебуреки теплыми.

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