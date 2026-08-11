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Главная Вкус Чебуреки на завтрак: понадобится 400 г кабачков и 150 г фарша

Чебуреки на завтрак: понадобится 400 г кабачков и 150 г фарша

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2026 05:04
Чебуреки из кабачков с мясной начинкой: сытный завтрак без теста
Чебуреки из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua

Эти чебуреки получаются особенно нежными и сочными. Тесто из кабачков хорошо сочетается с мясной начинкой, а сметанный соус с чесноком прекрасно дополняет готовое блюдо.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кабачок — 400 г;
  • мясной фарш — 150 г;
  • лук — 2 шт.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • кефир — 100 мл;
  • мука — примерно 7 ст. л.;
  • соль и черный перец — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.

Для подачи:

  • сметана;
  • чеснок;
  • свежая зелень.
рецепт кабачкових оладок
Приготовление блюда. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Кабачок натереть, посолить, добавить яйцо, сметану, кефир и перец.
  2. Постепенно всыпать муку и замесить однородное тесто средней густоты.
  3. Лук нарезать кубиками и обжарить до золотистого цвета. Смешать с фаршем, посолить и поперчить.
  4. На разогретую сковороду выложить тонкий слой кабачкового теста.
  5. На одну половину выложить немного фарша, а когда верх теста схватится, накрыть начинку второй половиной блинчика.
  6. Края слегка прижать вилкой. Жарить на небольшом огне с обеих сторон до румяной корочки и полной готовности мяса.
  7. Для соуса смешать сметану, измельчённый чеснок и зелень. Подавать кабачковые чебуреки теплыми.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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