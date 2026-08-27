Кабачкові млинці з начинкою: простий рецепт для сніданку

Кабачкові млинці з начинкою на сніданок: знадобиться 2 кабачки та 2 яйця
Кабачки роблять млинці м’якими та соковитими, а начинка додає страві більш насиченого смаку. Ця страва чудово підходить для сніданку. Подавати їх можна гарячими зі сметаною, соусом або свіжою зеленню.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кабачки — 2 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- борошно — 3–4 ст. л.;
- сіль — до смаку;
- чорний мелений перець — до смаку;
- олія — для смаження.
Для начинки:
- сир кисломолочний або твердий сир — 150–200 г;
- зелень — до смаку;
- часник — 1–2 зубчики.
Спосіб приготування
- Кабачки натерти на великій тертці, трохи посолити та залишити на 10 хвилин. Відтиснути зайву рідину.
- Додати яйця, борошно, перець і перемішати до однорідного тіста.
- На розігріту сковороду викладати тісто тонким шаром і смажити млинці з обох боків до золотистої скоринки.
- Для начинки змішати сир із подрібненою зеленню та часником.
- На готові млинці викласти начинку, згорнути рулетиками або скласти навпіл.
Подавати кабачкові млинці теплими. Вони виходять ніжними, соковитими та ароматними, а сирна начинка чудово доповнює смак кабачків.
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