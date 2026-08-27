Кабачкові млинці з начинкою: простий рецепт для сніданку

Кабачкові млинці. Фото: smachnenke.com.ua

Кабачки роблять млинці м’якими та соковитими, а начинка додає страві більш насиченого смаку. Ця страва чудово підходить для сніданку. Подавати їх можна гарячими зі сметаною, соусом або свіжою зеленню.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

кабачки — 2 шт.;

яйця — 2 шт.;

борошно — 3–4 ст. л.;

сіль — до смаку;

чорний мелений перець — до смаку;

олія — для смаження.

Для начинки:

сир кисломолочний або твердий сир — 150–200 г;

зелень — до смаку;

часник — 1–2 зубчики.

Кабачкові млинці. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Кабачки натерти на великій тертці, трохи посолити та залишити на 10 хвилин. Відтиснути зайву рідину. Додати яйця, борошно, перець і перемішати до однорідного тіста. На розігріту сковороду викладати тісто тонким шаром і смажити млинці з обох боків до золотистої скоринки. Для начинки змішати сир із подрібненою зеленню та часником. На готові млинці викласти начинку, згорнути рулетиками або скласти навпіл.

Подавати кабачкові млинці теплими. Вони виходять ніжними, соковитими та ароматними, а сирна начинка чудово доповнює смак кабачків.

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