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Главная Вкус Блины из кабачков с начинкой на завтрак: понадобятся 2 кабачка и 2 яйца

Блины из кабачков с начинкой на завтрак: понадобятся 2 кабачка и 2 яйца

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2026 05:04
Блинчики из кабачков с начинкой: простой рецепт на завтрак
Блинчики из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua

Кабачки делают блины нежными и сочными, а начинка придает блюду более насыщенный вкус. Это блюдо прекрасно подходит для завтрака. Подавать их можно горячими со сметаной, соусом или свежей зеленью.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • кабачки — 2 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • мука — 3–4 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.

Для начинки:

  • творог или твердый сыр — 150–200 г;
  • зелень — по вкусу;
  • чеснок — 1–2 зубчика.
рецепт кабачкових млинців
Кабачковые блины. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Кабачки натереть на крупной терке, немного посолить и оставить на 10 минут. Отжать лишнюю жидкость.
  2. Добавить яйца, муку, перец и перемешать до получения однородного теста.
  3. На разогретую сковороду выкладывать тесто тонким слоем и жарить блины с обеих сторон до золотистой корочки.
  4. Для начинки смешать творог с измельченной зеленью и чесноком.
  5. На готовые блины выложить начинку, свернуть рулетиками или сложить пополам.

Подавать кабачковые блины теплыми. Они получаются нежными, сочными и ароматными, а творожная начинка прекрасно дополняет вкус кабачков.

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Завтрак рецепт блины кабачки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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