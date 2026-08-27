Блинчики из кабачков с начинкой: простой рецепт на завтрак

Блинчики из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua

Кабачки делают блины нежными и сочными, а начинка придает блюду более насыщенный вкус. Это блюдо прекрасно подходит для завтрака. Подавать их можно горячими со сметаной, соусом или свежей зеленью.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

кабачки — 2 шт.;

яйца — 2 шт.;

мука — 3–4 ст. л.;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Для начинки:

творог или твердый сыр — 150–200 г;

зелень — по вкусу;

чеснок — 1–2 зубчика.

Кабачковые блины. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Кабачки натереть на крупной терке, немного посолить и оставить на 10 минут. Отжать лишнюю жидкость. Добавить яйца, муку, перец и перемешать до получения однородного теста. На разогретую сковороду выкладывать тесто тонким слоем и жарить блины с обеих сторон до золотистой корочки. Для начинки смешать творог с измельченной зеленью и чесноком. На готовые блины выложить начинку, свернуть рулетиками или сложить пополам.

Подавать кабачковые блины теплыми. Они получаются нежными, сочными и ароматными, а творожная начинка прекрасно дополняет вкус кабачков.

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