Блинчики из кабачков с начинкой: простой рецепт на завтрак

Блины из кабачков с начинкой на завтрак: понадобятся 2 кабачка и 2 яйца
Кабачки делают блины нежными и сочными, а начинка придает блюду более насыщенный вкус. Это блюдо прекрасно подходит для завтрака. Подавать их можно горячими со сметаной, соусом или свежей зеленью.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кабачки — 2 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- мука — 3–4 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Для начинки:
- творог или твердый сыр — 150–200 г;
- зелень — по вкусу;
- чеснок — 1–2 зубчика.
Способ приготовления
- Кабачки натереть на крупной терке, немного посолить и оставить на 10 минут. Отжать лишнюю жидкость.
- Добавить яйца, муку, перец и перемешать до получения однородного теста.
- На разогретую сковороду выкладывать тесто тонким слоем и жарить блины с обеих сторон до золотистой корочки.
- Для начинки смешать творог с измельченной зеленью и чесноком.
- На готовые блины выложить начинку, свернуть рулетиками или сложить пополам.
Подавать кабачковые блины теплыми. Они получаются нежными, сочными и ароматными, а творожная начинка прекрасно дополняет вкус кабачков.
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