Хек на вечерю — рецепт з фото швидко та просто

Хек на вечерю. Фото: gospodynka.com.ua

Хек на вечерю виходить ніжним і ароматним завдяки маринаду з майонезу, зернистої гірчиці та спецій. Рецепт включає овочеву подушку з цибулі та моркви, яка додає страві соковитості та смаку. Готувати просто, швидко і без зайвого клопоту — ідеальний варіант для буденного обіду або вечері.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

хек — 1 кг;

майонез — 50 г;

зерниста гірчиця — 2 ст. л.;

соєвий соус — 50 мл;

сметана — 2,5 ст. л.;

часник — 2 зубчики;

паприка — 1 ч. л.;

сіль — щіпка;

чорний перець — щіпка;

коріандр — 1/2 ч. л.

Для овочевої подушки:

цибуля — 2 шт.;

морква — 1 шт.;

олія для обсмажування.

Спосіб приготування

Хек нарізати порційними шматками та покласти у глибоку миску. У окремій мисці приготувати маринад: змішати майонез, зернисту гірчицю, соєвий соус, сметану, видавлений часник, паприку, сіль, чорний перець і коріандр. Полити рибу маринадом, ретельно перемішати та залишити на 30 хвилин для просочення.

Хек в майонезі. Фото: gospodynka.com.ua

Для овочевої подушки розігріти олію на сковороді, обсмажити дрібно нарізану цибулю до прозорості, додати натерту моркву та обсмажувати декілька хвилин. Перекласти овочеву суміш на дно форми для запікання.

Хек та овочі. Фото: gospodynka.com.ua

Зверху викласти мариновану рибу, залити залишками соусу. Накрити форму пергаментом і випікати у розігрітій до 200 °C духовці близько 40 хвилин.

Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Готовий хек подавати гарячим, зі свіжими овочами або картоплею.

