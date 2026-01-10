Відео
Хек на вечерю — дуже лінивий та простий рецепт

Хек на вечерю — дуже лінивий та простий рецепт

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 01:04
Хек на вечерю — рецепт з фото швидко та просто
Хек на вечерю. Фото: gospodynka.com.ua

Хек на вечерю виходить ніжним і ароматним завдяки маринаду з майонезу, зернистої гірчиці та спецій. Рецепт включає овочеву подушку з цибулі та моркви, яка додає страві соковитості та смаку. Готувати просто, швидко і без зайвого клопоту — ідеальний варіант для буденного обіду або вечері.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • хек — 1 кг;
  • майонез — 50 г;
  • зерниста гірчиця — 2 ст. л.;
  • соєвий соус — 50 мл;
  • сметана — 2,5 ст. л.;
  • часник — 2 зубчики;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • сіль — щіпка;
  • чорний перець — щіпка;
  • коріандр — 1/2 ч. л.

Для овочевої подушки:

  • цибуля — 2 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • олія для обсмажування.

Спосіб приготування

Хек нарізати порційними шматками та покласти у глибоку миску. У окремій мисці приготувати маринад: змішати майонез, зернисту гірчицю, соєвий соус, сметану, видавлений часник, паприку, сіль, чорний перець і коріандр. Полити рибу маринадом, ретельно перемішати та залишити на 30 хвилин для просочення.

рецепт хеку з овочевою подушкою, маринадом із майонезу та гірчиці
Хек в майонезі. Фото: gospodynka.com.ua

Для овочевої подушки розігріти олію на сковороді, обсмажити дрібно нарізану цибулю до прозорості, додати натерту моркву та обсмажувати декілька хвилин. Перекласти овочеву суміш на дно форми для запікання. 

рецепт хеку з овочевою подушкою, маринадом із майонезу
Хек та овочі. Фото: gospodynka.com.ua

Зверху викласти мариновану рибу, залити залишками соусу. Накрити форму пергаментом і випікати у розігрітій до 200 °C духовці близько 40 хвилин.

простий рецепт хеку з овочевою подушкою, маринадом із майонезу
Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Готовий хек подавати гарячим, зі свіжими овочами або картоплею.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування риби 

Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
