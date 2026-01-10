Видео
Україна
Видео

Хек на ужин — очень ленивый и простой рецепт

Хек на ужин — очень ленивый и простой рецепт

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 01:04
Хек на ужин — рецепт с фото быстро и просто
Хек на ужин. Фото: gospodynka.com.ua

Хек на ужин получается нежным и ароматным благодаря маринаду из майонеза, зернистой горчицы и специй. Рецепт включает овощную подушку из лука и моркови, которая добавляет блюду сочности и вкуса. Готовить просто, быстро и без лишних хлопот — идеальный вариант для будничного обеда или ужина.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • хек — 1 кг;
  • майонез — 50 г;
  • зернистая горчица — 2 ст. л.;
  • соевый соус — 50 мл.;
  • сметана — 2,5 ст. л.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • соль — щепотка;
  • черный перец — щепотка;
  • кориандр — 1/2 ч. л.

Для овощной подушки:

  • лук — 2 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • масло для обжаривания.

Способ приготовления

Хек нарезать порционными кусками и положить в глубокую миску. В отдельной миске приготовить маринад: смешать майонез, зернистую горчицу, соевый соус, сметану, выдавленный чеснок, паприку, соль, черный перец и кориандр. Полить рыбу маринадом, тщательно перемешать и оставить на 30 минут для пропитки.

рецепт хеку з овочевою подушкою, маринадом із майонезу та гірчиці
Хек в майонезе. Фото: gospodynka.com.ua

Для овощной подушки разогреть масло на сковороде, обжарить мелко нарезанный лук до прозрачности, добавить натертую морковь и обжаривать несколько минут. Переложить овощную смесь на дно формы для запекания.

рецепт хеку з овочевою подушкою, маринадом із майонезу
Хек и овощи. Фото: gospodynka.com.ua

Сверху выложить маринованную рыбу, залить остатками соуса. Накрыть форму пергаментом и выпекать в разогретой до 200 °C духовке около 40 минут.

простий рецепт хеку з овочевою подушкою, маринадом із майонезу
Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Готовый хек подавать горячим, со свежими овощами или картофелем.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления рыбы

Хек в сочном маринаде — рецепт в духовке на ужин.

Простой рецепт приготовления хека, минтая или трески — рыба по-польски.

Лучший рецепт котлет из рыбы — сочные, нежные и вкусные.

Ароматная рыба по-еврейски — самый вкусный рецепт, идеально на ужин.

Вкусная рыба по-французски в духовке — универсальный рецепт без хлопот.

овощи Ужин рыба рецепт хек
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
