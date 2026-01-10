Хек на ужин — рецепт с фото быстро и просто

Хек на ужин. Фото: gospodynka.com.ua

Хек на ужин получается нежным и ароматным благодаря маринаду из майонеза, зернистой горчицы и специй. Рецепт включает овощную подушку из лука и моркови, которая добавляет блюду сочности и вкуса. Готовить просто, быстро и без лишних хлопот — идеальный вариант для будничного обеда или ужина.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

хек — 1 кг;

майонез — 50 г;

зернистая горчица — 2 ст. л.;

соевый соус — 50 мл.;

сметана — 2,5 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

паприка — 1 ч. л.;

соль — щепотка;

черный перец — щепотка;

кориандр — 1/2 ч. л.

Для овощной подушки:

лук — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

масло для обжаривания.

Способ приготовления

Хек нарезать порционными кусками и положить в глубокую миску. В отдельной миске приготовить маринад: смешать майонез, зернистую горчицу, соевый соус, сметану, выдавленный чеснок, паприку, соль, черный перец и кориандр. Полить рыбу маринадом, тщательно перемешать и оставить на 30 минут для пропитки.

Хек в майонезе. Фото: gospodynka.com.ua

Для овощной подушки разогреть масло на сковороде, обжарить мелко нарезанный лук до прозрачности, добавить натертую морковь и обжаривать несколько минут. Переложить овощную смесь на дно формы для запекания.

Хек и овощи. Фото: gospodynka.com.ua

Сверху выложить маринованную рыбу, залить остатками соуса. Накрыть форму пергаментом и выпекать в разогретой до 200 °C духовке около 40 минут.

Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Готовый хек подавать горячим, со свежими овощами или картофелем.

