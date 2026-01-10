Хек на ужин — рецепт с фото быстро и просто

Хек на ужин — очень ленивый и простой рецепт
Хек на ужин получается нежным и ароматным благодаря маринаду из майонеза, зернистой горчицы и специй. Рецепт включает овощную подушку из лука и моркови, которая добавляет блюду сочности и вкуса. Готовить просто, быстро и без лишних хлопот — идеальный вариант для будничного обеда или ужина.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- хек — 1 кг;
- майонез — 50 г;
- зернистая горчица — 2 ст. л.;
- соевый соус — 50 мл.;
- сметана — 2,5 ст. л.;
- чеснок — 2 зубчика;
- паприка — 1 ч. л.;
- соль — щепотка;
- черный перец — щепотка;
- кориандр — 1/2 ч. л.
Для овощной подушки:
- лук — 2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- масло для обжаривания.
Способ приготовления
Хек нарезать порционными кусками и положить в глубокую миску. В отдельной миске приготовить маринад: смешать майонез, зернистую горчицу, соевый соус, сметану, выдавленный чеснок, паприку, соль, черный перец и кориандр. Полить рыбу маринадом, тщательно перемешать и оставить на 30 минут для пропитки.
Для овощной подушки разогреть масло на сковороде, обжарить мелко нарезанный лук до прозрачности, добавить натертую морковь и обжаривать несколько минут. Переложить овощную смесь на дно формы для запекания.
Сверху выложить маринованную рыбу, залить остатками соуса. Накрыть форму пергаментом и выпекать в разогретой до 200 °C духовке около 40 минут.
Готовый хек подавать горячим, со свежими овощами или картофелем.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления рыбы
Хек в сочном маринаде — рецепт в духовке на ужин.
Простой рецепт приготовления хека, минтая или трески — рыба по-польски.
Лучший рецепт котлет из рыбы — сочные, нежные и вкусные.
Ароматная рыба по-еврейски — самый вкусный рецепт, идеально на ужин.
Вкусная рыба по-французски в духовке — универсальный рецепт без хлопот.
Читайте Новини.LIVE!