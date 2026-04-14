Хек по-єврейськи: вдалий рецепт соковитої риби в духовці

Хек "по-єврейськи". Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт — справжня знахідка для тих, хто хоче приготувати соковиту та ніжну рибу без зайвих зусиль. Хек у поєднанні з ароматною овочевою підливою виходить настільки м’яким, що буквально тане в роті. Простий спосіб приготування та доступні інгредієнти роблять цю страву ідеальною для будь-якого дня.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

хек (або мінтай) — 1,2 кг;

борошно — 2 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.;

спеції для риби — 1 ст. л.;

паприка — 1 ч. л.;

олія — для смаження.

Для засмажки:

цибуля — 2 шт.;

морква — 1 шт.;

томатна паста — 2 ст. л.;

перець горошком — 8–10 шт.;

лавровий лист — 1 шт.;

вода — 200 мл.;

сіль, перець — за смаком;

цукор — 1 ч. л.;

олія — для смаження;

зелень — за бажанням.

Хек на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Рибу очистити, нарізати порційними шматочками. Змішати борошно, сіль, спеції та паприку. Обваляти рибу і обсмажити до золотистої скоринки. Цибулю нарізати, моркву натерти. Обсмажити цибулю, додати моркву та готувати ще кілька хвилин. Додати томатну пасту, спеції, воду, сіль, перець і цукор. Тушкувати приблизно 5 хвилин. Викласти рибу у форму, зверху розподілити овочі. Накрити та готувати ще близько 20 хвилин, щоб риба стала соковитою і просочилася соусом. Перед подачею додати зелень.

