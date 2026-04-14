Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Хек "по-єврейськи": вдалий рецепт соковитої риби на пательні

Хек "по-єврейськи": вдалий рецепт соковитої риби на пательні

Ua ru
Дата публікації: 14 квітня 2026 18:24
Хек по-єврейськи: вдалий рецепт соковитої риби в духовці
Хек "по-єврейськи". Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт — справжня знахідка для тих, хто хоче приготувати соковиту та ніжну рибу без зайвих зусиль. Хек у поєднанні з ароматною овочевою підливою виходить настільки м’яким, що буквально тане в роті. Простий спосіб приготування та доступні інгредієнти роблять цю страву ідеальною для будь-якого дня.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • хек (або мінтай) — 1,2 кг;
  • борошно — 2 ст. л.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • спеції для риби — 1 ст. л.;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • олія — для смаження. 

Для засмажки:

  • цибуля — 2 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • томатна паста — 2 ст. л.;
  • перець горошком — 8–10 шт.;
  • лавровий лист — 1 шт.;
  • вода — 200 мл.;
  • сіль, перець — за смаком;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • олія — для смаження;
  • зелень — за бажанням.
рецепт смачного хека
Хек на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Рибу очистити, нарізати порційними шматочками.
  2. Змішати борошно, сіль, спеції та паприку. Обваляти рибу і обсмажити до золотистої скоринки.
  3. Цибулю нарізати, моркву натерти. Обсмажити цибулю, додати моркву та готувати ще кілька хвилин. 
  4. Додати томатну пасту, спеції, воду, сіль, перець і цукор. Тушкувати приблизно 5 хвилин.
  5. Викласти рибу у форму, зверху розподілити овочі.
  6. Накрити та готувати ще близько 20 хвилин, щоб риба стала соковитою і просочилася соусом. Перед подачею додати зелень.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування риби 

Хек у соковитому маринаді — рецепт у духовці на вечерю

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації