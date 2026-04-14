Хек по-єврейськи: вдалий рецепт соковитої риби в духовці

Хек "по-єврейськи": вдалий рецепт соковитої риби на пательні
Цей рецепт — справжня знахідка для тих, хто хоче приготувати соковиту та ніжну рибу без зайвих зусиль. Хек у поєднанні з ароматною овочевою підливою виходить настільки м’яким, що буквально тане в роті. Простий спосіб приготування та доступні інгредієнти роблять цю страву ідеальною для будь-якого дня.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- хек (або мінтай) — 1,2 кг;
- борошно — 2 ст. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- спеції для риби — 1 ст. л.;
- паприка — 1 ч. л.;
- олія — для смаження.
Для засмажки:
- цибуля — 2 шт.;
- морква — 1 шт.;
- томатна паста — 2 ст. л.;
- перець горошком — 8–10 шт.;
- лавровий лист — 1 шт.;
- вода — 200 мл.;
- сіль, перець — за смаком;
- цукор — 1 ч. л.;
- олія — для смаження;
- зелень — за бажанням.
Спосіб приготування
- Рибу очистити, нарізати порційними шматочками.
- Змішати борошно, сіль, спеції та паприку. Обваляти рибу і обсмажити до золотистої скоринки.
- Цибулю нарізати, моркву натерти. Обсмажити цибулю, додати моркву та готувати ще кілька хвилин.
- Додати томатну пасту, спеції, воду, сіль, перець і цукор. Тушкувати приблизно 5 хвилин.
- Викласти рибу у форму, зверху розподілити овочі.
- Накрити та готувати ще близько 20 хвилин, щоб риба стала соковитою і просочилася соусом. Перед подачею додати зелень.
