Хек по-еврейски: удачный рецепт сочной рыбы в духовке

Хек "по-еврейски". Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто хочет приготовить сочную и нежную рыбу без лишних усилий. Хек в сочетании с ароматной овощной подливкой получается настолько мягким, что буквально тает во рту. Простой способ приготовления и доступные ингредиенты делают это блюдо идеальным для любого дня.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

хек (или минтай) — 1,2 кг;

мука — 2 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

специи для рыбы — 1 ст. л.;

паприка — 1 ч. л.;

масло — для жарки.

Для зажарки:

лук — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

томатная паста — 2 ст. л.;

перец горошком — 8-10 шт.;

лавровый лист — 1 шт.;

вода — 200 мл.;

соль, перец — по вкусу;

сахар — 1 ч. л.;

масло — для жарки;

зелень — по желанию.

Хек на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Рыбу очистить, нарезать порционными кусочками. Смешать муку, соль, специи и паприку. Обвалять рыбу и обжарить до золотистой корочки. Лук нарезать, морковь натереть. Обжарить лук, добавить морковь и готовить еще несколько минут. Добавить томатную пасту, специи, воду, соль, перец и сахар. Тушить примерно 5 минут. Выложить рыбу в форму, сверху распределить овощи. Накрыть и готовить еще около 20 минут, чтобы рыба стала сочной и пропиталась соусом. Перед подачей добавить зелень.

