Хек по-еврейски: удачный рецепт сочной рыбы в духовке

Главная Вкус Хек "по-еврейски": удачный рецепт сочной рыбы на сковороде

Хек "по-еврейски": удачный рецепт сочной рыбы на сковороде

Дата публикации 14 апреля 2026 18:24
Хек "по-еврейски". Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто хочет приготовить сочную и нежную рыбу без лишних усилий. Хек в сочетании с ароматной овощной подливкой получается настолько мягким, что буквально тает во рту. Простой способ приготовления и доступные ингредиенты делают это блюдо идеальным для любого дня.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • хек (или минтай) — 1,2 кг;
  • мука — 2 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • специи для рыбы — 1 ст. л.;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • масло — для жарки.

Для зажарки:

  • лук — 2 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • томатная паста — 2 ст. л.;
  • перец горошком — 8-10 шт.;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • вода — 200 мл.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • масло — для жарки;
  • зелень — по желанию.
Хек на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Рыбу очистить, нарезать порционными кусочками.
  2. Смешать муку, соль, специи и паприку. Обвалять рыбу и обжарить до золотистой корочки.
  3. Лук нарезать, морковь натереть. Обжарить лук, добавить морковь и готовить еще несколько минут.
  4. Добавить томатную пасту, специи, воду, соль, перец и сахар. Тушить примерно 5 минут.
  5. Выложить рыбу в форму, сверху распределить овощи.
  6. Накрыть и готовить еще около 20 минут, чтобы рыба стала сочной и пропиталась соусом. Перед подачей добавить зелень.

Ужин рыба рецепт хек минтай
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
