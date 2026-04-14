Хек по-еврейски: удачный рецепт сочной рыбы в духовке

Хек "по-еврейски": удачный рецепт сочной рыбы на сковороде
Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто хочет приготовить сочную и нежную рыбу без лишних усилий. Хек в сочетании с ароматной овощной подливкой получается настолько мягким, что буквально тает во рту. Простой способ приготовления и доступные ингредиенты делают это блюдо идеальным для любого дня.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- хек (или минтай) — 1,2 кг;
- мука — 2 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- специи для рыбы — 1 ст. л.;
- паприка — 1 ч. л.;
- масло — для жарки.
Для зажарки:
- лук — 2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- томатная паста — 2 ст. л.;
- перец горошком — 8-10 шт.;
- лавровый лист — 1 шт.;
- вода — 200 мл.;
- соль, перец — по вкусу;
- сахар — 1 ч. л.;
- масло — для жарки;
- зелень — по желанию.
Способ приготовления
- Рыбу очистить, нарезать порционными кусочками.
- Смешать муку, соль, специи и паприку. Обвалять рыбу и обжарить до золотистой корочки.
- Лук нарезать, морковь натереть. Обжарить лук, добавить морковь и готовить еще несколько минут.
- Добавить томатную пасту, специи, воду, соль, перец и сахар. Тушить примерно 5 минут.
- Выложить рыбу в форму, сверху распределить овощи.
- Накрыть и готовить еще около 20 минут, чтобы рыба стала сочной и пропиталась соусом. Перед подачей добавить зелень.
