Рыба по-французски: подготовка за 5 минут и в духовку

Рыба и соус. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт идеально подходит, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное без лишних хлопот. Всего несколько простых ингредиентов, минимум подготовки — и уже через полчаса на столе ароматная, сочная рыба под нежной сырной корочкой.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

филе рыбы — 400 г;

сметана — 2 ст. л.;

черный молотый перец — 1/5 ч. л.;

горчица — 1 ч. л.;

соевый соус — 2 ст. л.;

сыр твердый — 50 г.

Для овощной подушки:

лук — 2 шт.;

морковь — 2 шт.;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

растительное масло — 2 ст. л.

Морковь и сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Нарезать филе рыбы порционными кусочками и выложить в смазанную маслом форму одним слоем. Смешать сметану, горчицу, соевый соус и черный перец, равномерно распределить соус по рыбе и оставить на несколько минут. Натереть морковь, лук нарезать мелким кубиком. Обжарить овощи на сковороде с маслом до мягкости, добавить соль и перец. Выложить овощную подушку поверх рыбы, сверху посыпать натертым сыром. Запекать в разогретой духовке при 180 °C примерно 25-30 минут до румяной корочки.

