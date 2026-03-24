Рыба по-французски: подготовка за 5 минут и в духовку

Рыба по-французски: подготовка продуктов за 5 минут и в духовку
Этот рецепт идеально подходит, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное без лишних хлопот. Всего несколько простых ингредиентов, минимум подготовки — и уже через полчаса на столе ароматная, сочная рыба под нежной сырной корочкой.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- филе рыбы — 400 г;
- сметана — 2 ст. л.;
- черный молотый перец — 1/5 ч. л.;
- горчица — 1 ч. л.;
- соевый соус — 2 ст. л.;
- сыр твердый — 50 г.
Для овощной подушки:
- лук — 2 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- соль — по вкусу;
- перец черный молотый — по вкусу;
- растительное масло — 2 ст. л.
Способ приготовления
- Нарезать филе рыбы порционными кусочками и выложить в смазанную маслом форму одним слоем.
- Смешать сметану, горчицу, соевый соус и черный перец, равномерно распределить соус по рыбе и оставить на несколько минут.
- Натереть морковь, лук нарезать мелким кубиком.
- Обжарить овощи на сковороде с маслом до мягкости, добавить соль и перец.
- Выложить овощную подушку поверх рыбы, сверху посыпать натертым сыром.
- Запекать в разогретой духовке при 180 °C примерно 25-30 минут до румяной корочки.
