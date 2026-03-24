Рыба по-французски: подготовка за 5 минут и в духовку

Рыба по-французски: подготовка продуктов за 5 минут и в духовку

Рыба по-французски: подготовка продуктов за 5 минут и в духовку

Дата публикации 24 марта 2026 00:44
Рыба и соус. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт идеально подходит, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное без лишних хлопот. Всего несколько простых ингредиентов, минимум подготовки — и уже через полчаса на столе ароматная, сочная рыба под нежной сырной корочкой.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • филе рыбы — 400 г;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • черный молотый перец — 1/5 ч. л.;
  • горчица — 1 ч. л.;
  • соевый соус — 2 ст. л.;
  • сыр твердый — 50 г.

Для овощной подушки:

  • лук — 2 шт.;
  • морковь — 2 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • перец черный молотый — по вкусу;
  • растительное масло — 2 ст. л.
Морковь и сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Нарезать филе рыбы порционными кусочками и выложить в смазанную маслом форму одним слоем.
  2. Смешать сметану, горчицу, соевый соус и черный перец, равномерно распределить соус по рыбе и оставить на несколько минут.
  3. Натереть морковь, лук нарезать мелким кубиком.
  4. Обжарить овощи на сковороде с маслом до мягкости, добавить соль и перец.
  5. Выложить овощную подушку поверх рыбы, сверху посыпать натертым сыром.
  6. Запекать в разогретой духовке при 180 °C примерно 25-30 минут до румяной корочки.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления рыбы

Хек в сочном маринаде — рецепт в духовке на ужин.

Простой рецепт приготовления хека, минтая или трески — рыба по-польски.

Лучший рецепт котлет из рыбы — сочные, нежные и вкусные.

Ароматная рыба по-еврейски — самый вкусный рецепт, идеально на ужин.

Вкусная рыба по-французски в духовке — универсальный рецепт без хлопот.

