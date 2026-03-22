Рыбные котлеты без яиц: готовятся просто из замороженного хека
Эти рыбные котлеты готовятся чрезвычайно просто, а вкус получается невероятно нежным. Без яиц и сложных ингредиентов — только основные продукты, а результат можно подавать и жареным, и запеченным. Идеальный рецепт для большого поста на Благовещение или Вербное воскресенье.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- рыба или рыбное филе — 2 шт.;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 2-4 зубчика;
- морковь вареная — 1 шт.;
- картофель — 1 шт.;
- панировочные сухари — 3 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Рыбу разморозить и измельчить. Лук и чеснок мелко нарезать.
- Морковь и картофель натереть на крупной терке.
- Смешать все ингредиенты, добавить соль и перец.
- Сформировать котлеты, обвалять в панировочных сухарях.
- Обжарить на сковороде до золотистой корочки или запечь в духовке до готовности.
