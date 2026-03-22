Рыбные котлеты без яиц: готовятся просто из замороженного хека

Рыбные котлеты из рыбы. Фото: кадр из видео

Эти рыбные котлеты готовятся чрезвычайно просто, а вкус получается невероятно нежным. Без яиц и сложных ингредиентов — только основные продукты, а результат можно подавать и жареным, и запеченным. Идеальный рецепт для большого поста на Благовещение или Вербное воскресенье.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Вам понадобится:

рыба или рыбное филе — 2 шт.;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2-4 зубчика;

морковь вареная — 1 шт.;

картофель — 1 шт.;

панировочные сухари — 3 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Котлеты из хека. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Рыбу разморозить и измельчить. Лук и чеснок мелко нарезать. Морковь и картофель натереть на крупной терке. Смешать все ингредиенты, добавить соль и перец. Сформировать котлеты, обвалять в панировочных сухарях. Обжарить на сковороде до золотистой корочки или запечь в духовке до готовности.

