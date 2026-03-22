Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Рыбные котлеты без яиц: готовятся просто из замороженного хека

Рыбные котлеты без яиц: готовятся просто из замороженного хека

Ua ru
Дата публикации 22 марта 2026 16:04
Рыбные котлеты без яиц: готовятся просто из замороженного хека
Рыбные котлеты из рыбы. Фото: кадр из видео

Эти рыбные котлеты готовятся чрезвычайно просто, а вкус получается невероятно нежным. Без яиц и сложных ингредиентов — только основные продукты, а результат можно подавать и жареным, и запеченным. Идеальный рецепт для большого поста на Благовещение или Вербное воскресенье.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • рыба или рыбное филе — 2 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 2-4 зубчика;
  • морковь вареная — 1 шт.;
  • картофель — 1 шт.;
  • панировочные сухари — 3 ст. л.;
  • соль, перец — по вкусу.
рецепт котлет з хека
Котлеты из хека. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Рыбу разморозить и измельчить. Лук и чеснок мелко нарезать.
  2. Морковь и картофель натереть на крупной терке.
  3. Смешать все ингредиенты, добавить соль и перец.
  4. Сформировать котлеты, обвалять в панировочных сухарях.
  5. Обжарить на сковороде до золотистой корочки или запечь в духовке до готовности.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации