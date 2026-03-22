Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Рибні котлети без яєць: готуються просто із замороженого хека

Рибні котлети без яєць: готуються просто із замороженого хека

Ua ru
Дата публікації: 22 березня 2026 16:04
Рибні котлети. Фото: кадр з відео

Ці рибні котлети готуються надзвичайно просто, а смак виходить неймовірно ніжним. Без яєць і складних інгредієнтів — лише основні продукти, а результат можна подавати і смаженим, і запеченим. Ідеальний рецепт для великого посту на Благовіщення чи Вербну неділю.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • риба або рибне філе — 2 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник — 2–4 зубчики;
  • морква варена — 1 шт.;
  • картопля — 1 шт.;
  • панірувальні сухарі — 3 ст. л.;
  • сіль, перець — за смаком.
рецепт котлет з хека
Котлети з хека. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Рибу розморозити та подрібнити. Цибулю і часник дрібно нарізати.
  2. Моркву і картоплю натерти на крупній тертці. 
  3. Змішати усі інгредієнти, додати сіль та перець.
  4. Сформувати котлети, обваляти в панірувальних сухарях.
  5. Обсмажити на сковороді до золотистої скоринки або запекти в духовці до готовності.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації