Рибні котлети без яєць: готуються просто із замороженого хека
Ці рибні котлети готуються надзвичайно просто, а смак виходить неймовірно ніжним. Без яєць і складних інгредієнтів — лише основні продукти, а результат можна подавати і смаженим, і запеченим. Ідеальний рецепт для великого посту на Благовіщення чи Вербну неділю.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- риба або рибне філе — 2 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- часник — 2–4 зубчики;
- морква варена — 1 шт.;
- картопля — 1 шт.;
- панірувальні сухарі — 3 ст. л.;
- сіль, перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Рибу розморозити та подрібнити. Цибулю і часник дрібно нарізати.
- Моркву і картоплю натерти на крупній тертці.
- Змішати усі інгредієнти, додати сіль та перець.
- Сформувати котлети, обваляти в панірувальних сухарях.
- Обсмажити на сковороді до золотистої скоринки або запекти в духовці до готовності.
