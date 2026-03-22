Рибні котлети без яєць: готуються просто із замороженого хека

Рибні котлети. Фото: кадр з відео

Ці рибні котлети готуються надзвичайно просто, а смак виходить неймовірно ніжним. Без яєць і складних інгредієнтів — лише основні продукти, а результат можна подавати і смаженим, і запеченим. Ідеальний рецепт для великого посту на Благовіщення чи Вербну неділю.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

риба або рибне філе — 2 шт.;

цибуля — 1 шт.;

часник — 2–4 зубчики;

морква варена — 1 шт.;

картопля — 1 шт.;

панірувальні сухарі — 3 ст. л.;

сіль, перець — за смаком.

Котлети з хека. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Рибу розморозити та подрібнити. Цибулю і часник дрібно нарізати. Моркву і картоплю натерти на крупній тертці. Змішати усі інгредієнти, додати сіль та перець. Сформувати котлети, обваляти в панірувальних сухарях. Обсмажити на сковороді до золотистої скоринки або запекти в духовці до готовності.

