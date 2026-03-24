Риба по-французьки: підготовка за 5 хвилин та в духовку

Риба по-французьки: підготовка продуктів за 5 хвилин та в духовку
Цей рецепт ідеально підходить, коли потрібно швидко приготувати щось смачне без зайвого клопоту. Усього кілька простих інгредієнтів, мінімум підготовки — і вже через пів години на столі ароматна, соковита риба під ніжною сирною скоринкою.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- філе риби — 400 г;
- сметана — 2 ст. л.;
- чорний мелений перець — 1/5 ч. л.;
- гірчиця — 1 ч. л.;
- соєвий соус — 2 ст. л.;
- сир твердий — 50 г.
Для овочевої подушки:
- цибуля — 2 шт.;
- морква — 2 шт.;
- сіль — за смаком;
- перець чорний мелений — за смаком;
- олія — 2 ст. л.
Спосіб приготування
- Нарізати філе риби порційними шматочками та викласти у змащену олією форму одним шаром.
- Змішати сметану, гірчицю, соєвий соус і чорний перець, рівномірно розподілити соус по рибі та залишити на кілька хвилин.
- Натерти моркву, цибулю нарізати дрібним кубиком.
- Обсмажити овочі на сковорідці з олією до м’якості, додати сіль і перець.
- Викласти овочеву подушку поверх риби, зверху посипати натертим сиром.
- Запікати в розігрітій духовці при 180 °C приблизно 25–30 хвилин до рум’яної скоринки.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування риби
Хек у соковитому маринаді — рецепт у духовці на вечерю.
Простий рецепт приготування хека, минтая або тріски — риба по-польськи.
Найкращий рецепт котлет із риби — соковиті, ніжні та смачні.
Ароматна риба по-єврейськи — найсмачніший рецепт, ідеально на вечерю.
Смачна риба по-французьки в духовці — універсальний рецепт без клопоту.
