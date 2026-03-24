Риба по-французьки: підготовка продуктів за 5 хвилин та в духовку

Риба по-французьки: підготовка продуктів за 5 хвилин та в духовку

Дата публікації: 24 березня 2026 00:44
Риба по-французьки: підготовка за 5 хвилин та в духовку
Риба та соус. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт ідеально підходить, коли потрібно швидко приготувати щось смачне без зайвого клопоту. Усього кілька простих інгредієнтів, мінімум підготовки — і вже через пів години на столі ароматна, соковита риба під ніжною сирною скоринкою.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • філе риби — 400 г;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • чорний мелений перець — 1/5 ч. л.;
  • гірчиця — 1 ч. л.;
  • соєвий соус — 2 ст. л.;
  • сир твердий — 50 г.

Для овочевої подушки:

  • цибуля — 2 шт.;
  • морква — 2 шт.;
  • сіль — за смаком;
  • перець чорний мелений — за смаком;
  • олія — 2 ст. л.
рецепт риби в духовці
Морква та сир. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Нарізати філе риби порційними шматочками та викласти у змащену олією форму одним шаром. 
  2. Змішати сметану, гірчицю, соєвий соус і чорний перець, рівномірно розподілити соус по рибі та залишити на кілька хвилин.
  3. Натерти моркву, цибулю нарізати дрібним кубиком.
  4. Обсмажити овочі на сковорідці з олією до м’якості, додати сіль і перець. 
  5. Викласти овочеву подушку поверх риби, зверху посипати натертим сиром.
  6. Запікати в розігрітій духовці при 180 °C приблизно 25–30 хвилин до рум’яної скоринки.

