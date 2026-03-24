Риба по-французьки: підготовка за 5 хвилин та в духовку

Риба та соус. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт ідеально підходить, коли потрібно швидко приготувати щось смачне без зайвого клопоту. Усього кілька простих інгредієнтів, мінімум підготовки — і вже через пів години на столі ароматна, соковита риба під ніжною сирною скоринкою.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

філе риби — 400 г;

сметана — 2 ст. л.;

чорний мелений перець — 1/5 ч. л.;

гірчиця — 1 ч. л.;

соєвий соус — 2 ст. л.;

сир твердий — 50 г.

Для овочевої подушки:

цибуля — 2 шт.;

морква — 2 шт.;

сіль — за смаком;

перець чорний мелений — за смаком;

олія — 2 ст. л.

Морква та сир. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Нарізати філе риби порційними шматочками та викласти у змащену олією форму одним шаром. Змішати сметану, гірчицю, соєвий соус і чорний перець, рівномірно розподілити соус по рибі та залишити на кілька хвилин. Натерти моркву, цибулю нарізати дрібним кубиком. Обсмажити овочі на сковорідці з олією до м’якості, додати сіль і перець. Викласти овочеву подушку поверх риби, зверху посипати натертим сиром. Запікати в розігрітій духовці при 180 °C приблизно 25–30 хвилин до рум’яної скоринки.

