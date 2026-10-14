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Головна Смак Хек "по-царськи": рецепт риби в духовці на вечерю

Хек "по-царськи": рецепт риби в духовці на вечерю

Ua ru
14 жовтня 2026 01:04
Хек з овочами в ароматному соусі: смачна вечеря для всієї родини
Запечений хек. Фото: smachnenke.com.ua

Завдяки маринаду з часником, вершковим маслом і спеціями хек набуває насиченого смаку, а овочева подушка робить страву соковитою. Така вечеря не потребує складних інгредієнтів і чудово смакує зі свіжим кропом.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • хек — 1 кг;
  • олія — 30 мл.;
  • вершкове масло — 30 г;
  • часник — 3 зубчики;
  • спеції до риби — 1 ст. л.;
  • чорний мелений перець — дрібка;
  • сіль — 1 ч. л.

Для овочевої подушки:

  • цибуля — 2 шт.;
  • болгарський перець — 1 шт.;
  • морква — 2 шт.;
  • кабачок — 1 шт.;
  • часник — 3 зубчики;
  • кріп — 1 пучок;
  • олія — для обсмажування;
  • сіль, цукор і чорний мелений перець — до смаку.
рецепт хека з овочами в духовці
Овочі та риба. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Рибу промити й очистити. Змішати розтоплене вершкове масло з олією, подрібненим часником, спеціями, сіллю та перцем.
  2. Змастити хек маринадом і залишити на 20–30 хвилин.
  3. Цибулю нарізати півкільцями, перець — соломкою, моркву — кружальцями, кабачок — кубиками.
  4. Обсмажити овочі на олії, додати часник, сіль, перець і дрібку цукру. Накрити кришкою та тушкувати ще 5 хвилин.
  5. Викласти хек на овочі, накрити кришкою й готувати на слабкому вогні 25–30 хвилин, до готовності риби. Перед подачею посипати подрібненим кропом.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування риби 

Хек у соковитому маринаді — рецепт у духовці на вечерю

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Вечеря риба рецепт хек
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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