Хек з овочами в ароматному соусі: смачна вечеря для всієї родини

Хек "по-царськи": рецепт риби в духовці на вечерю
Ua ru
14 жовтня 2026 01:04
Запечений хек. Фото: smachnenke.com.ua
Завдяки маринаду з часником, вершковим маслом і спеціями хек набуває насиченого смаку, а овочева подушка робить страву соковитою. Така вечеря не потребує складних інгредієнтів і чудово смакує зі свіжим кропом.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- хек — 1 кг;
- олія — 30 мл.;
- вершкове масло — 30 г;
- часник — 3 зубчики;
- спеції до риби — 1 ст. л.;
- чорний мелений перець — дрібка;
- сіль — 1 ч. л.
Для овочевої подушки:
- цибуля — 2 шт.;
- болгарський перець — 1 шт.;
- морква — 2 шт.;
- кабачок — 1 шт.;
- часник — 3 зубчики;
- кріп — 1 пучок;
- олія — для обсмажування;
- сіль, цукор і чорний мелений перець — до смаку.
Спосіб приготування
- Рибу промити й очистити. Змішати розтоплене вершкове масло з олією, подрібненим часником, спеціями, сіллю та перцем.
- Змастити хек маринадом і залишити на 20–30 хвилин.
- Цибулю нарізати півкільцями, перець — соломкою, моркву — кружальцями, кабачок — кубиками.
- Обсмажити овочі на олії, додати часник, сіль, перець і дрібку цукру. Накрити кришкою та тушкувати ще 5 хвилин.
- Викласти хек на овочі, накрити кришкою й готувати на слабкому вогні 25–30 хвилин, до готовності риби. Перед подачею посипати подрібненим кропом.
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Хек у соковитому маринаді — рецепт у духовці на вечерю.
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