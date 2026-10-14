Хек з овочами в ароматному соусі: смачна вечеря для всієї родини

Запечений хек. Фото: smachnenke.com.ua

Завдяки маринаду з часником, вершковим маслом і спеціями хек набуває насиченого смаку, а овочева подушка робить страву соковитою. Така вечеря не потребує складних інгредієнтів і чудово смакує зі свіжим кропом.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

хек — 1 кг;

олія — 30 мл.;

вершкове масло — 30 г;

часник — 3 зубчики;

спеції до риби — 1 ст. л.;

чорний мелений перець — дрібка;

сіль — 1 ч. л.

Для овочевої подушки:

цибуля — 2 шт.;

болгарський перець — 1 шт.;

морква — 2 шт.;

кабачок — 1 шт.;

часник — 3 зубчики;

кріп — 1 пучок;

олія — для обсмажування;

сіль, цукор і чорний мелений перець — до смаку.

Овочі та риба. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Рибу промити й очистити. Змішати розтоплене вершкове масло з олією, подрібненим часником, спеціями, сіллю та перцем. Змастити хек маринадом і залишити на 20–30 хвилин. Цибулю нарізати півкільцями, перець — соломкою, моркву — кружальцями, кабачок — кубиками. Обсмажити овочі на олії, додати часник, сіль, перець і дрібку цукру. Накрити кришкою та тушкувати ще 5 хвилин. Викласти хек на овочі, накрити кришкою й готувати на слабкому вогні 25–30 хвилин, до готовності риби. Перед подачею посипати подрібненим кропом.

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