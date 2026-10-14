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Главная Вкус Хек "по-царски": рецепт рыбы в духовке на ужин

Хек "по-царски": рецепт рыбы в духовке на ужин

Ua ru
14 октября 2026 01:04
Хек с овощами в ароматном соусе: вкусный ужин для всей семьи
Запеченный хек. Фото: smachnenke.com.ua

Благодаря маринаду с чесноком, сливочным маслом и специями хек приобретает насыщенный вкус, а овощная подушка делает блюдо сочным. Такой ужин не требует сложных ингредиентов и прекрасно сочетается со свежим укропом.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • хек — 1 кг;
  • растительное масло — 30 мл;
  • сливочное масло — 30 г;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • специи для рыбы — 1 ст. л.;
  • чёрный молотый перец — щепотка;
  • соль — 1 ч. л.

Для овощной подушки:

  • лук — 2 шт.;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • морковь — 2 шт.;
  • кабачок — 1 шт.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • укроп — 1 пучок;
  • растительное масло — для обжаривания;
  • соль, сахар и черный молотый перец — по вкусу.
рецепт хека з овочами в духовці
Овощи и рыба. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Рыбу промыть и очистить. Смешать растопленное сливочное масло с растительным маслом, измельченным чесноком, специями, солью и перцем.
  2. Смазать хек маринадом и оставить на 20–30 минут.
  3. Лук нарезать полукольцами, перец — соломкой, морковь — кружочками, кабачок — кубиками.
  4. Обжарить овощи на растительном масле, добавить чеснок, соль, перец и щепотку сахара. Накрыть крышкой и тушить ещё 5 минут.
  5. Выложить хек на овощи, накрыть крышкой и готовить на слабом огне 25–30 минут, до готовности рыбы. Перед подачей посыпать измельчённым укропом.

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Ужин рыба рецепт хек
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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