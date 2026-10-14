Хек с овощами в ароматном соусе: вкусный ужин для всей семьи

Запеченный хек. Фото: smachnenke.com.ua

Благодаря маринаду с чесноком, сливочным маслом и специями хек приобретает насыщенный вкус, а овощная подушка делает блюдо сочным. Такой ужин не требует сложных ингредиентов и прекрасно сочетается со свежим укропом.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

хек — 1 кг;

растительное масло — 30 мл;

сливочное масло — 30 г;

чеснок — 3 зубчика;

специи для рыбы — 1 ст. л.;

чёрный молотый перец — щепотка;

соль — 1 ч. л.

Для овощной подушки:

лук — 2 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

морковь — 2 шт.;

кабачок — 1 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

укроп — 1 пучок;

растительное масло — для обжаривания;

соль, сахар и черный молотый перец — по вкусу.

Овощи и рыба. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Рыбу промыть и очистить. Смешать растопленное сливочное масло с растительным маслом, измельченным чесноком, специями, солью и перцем. Смазать хек маринадом и оставить на 20–30 минут. Лук нарезать полукольцами, перец — соломкой, морковь — кружочками, кабачок — кубиками. Обжарить овощи на растительном масле, добавить чеснок, соль, перец и щепотку сахара. Накрыть крышкой и тушить ещё 5 минут. Выложить хек на овощи, накрыть крышкой и готовить на слабом огне 25–30 минут, до готовности рыбы. Перед подачей посыпать измельчённым укропом.

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