Хек с овощами в ароматном соусе: вкусный ужин для всей семьи

Хек "по-царски": рецепт рыбы в духовке на ужин
Ua ru
14 октября 2026 01:04
Запеченный хек. Фото: smachnenke.com.ua
Благодаря маринаду с чесноком, сливочным маслом и специями хек приобретает насыщенный вкус, а овощная подушка делает блюдо сочным. Такой ужин не требует сложных ингредиентов и прекрасно сочетается со свежим укропом.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- хек — 1 кг;
- растительное масло — 30 мл;
- сливочное масло — 30 г;
- чеснок — 3 зубчика;
- специи для рыбы — 1 ст. л.;
- чёрный молотый перец — щепотка;
- соль — 1 ч. л.
Для овощной подушки:
- лук — 2 шт.;
- болгарский перец — 1 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- кабачок — 1 шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- укроп — 1 пучок;
- растительное масло — для обжаривания;
- соль, сахар и черный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Рыбу промыть и очистить. Смешать растопленное сливочное масло с растительным маслом, измельченным чесноком, специями, солью и перцем.
- Смазать хек маринадом и оставить на 20–30 минут.
- Лук нарезать полукольцами, перец — соломкой, морковь — кружочками, кабачок — кубиками.
- Обжарить овощи на растительном масле, добавить чеснок, соль, перец и щепотку сахара. Накрыть крышкой и тушить ещё 5 минут.
- Выложить хек на овощи, накрыть крышкой и готовить на слабом огне 25–30 минут, до готовности рыбы. Перед подачей посыпать измельчённым укропом.
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