Хек у цибулевому клярі. Фото: smachnenke.com.ua

Звичайний хек можна приготувати особливо смачно, якщо доповнити його кляром із подрібненої цибулі, яєць і сметани. Під час смаження він утворює апетитну рум’яну скоринку, зберігаючи рибу соковитою всередині. Рецепт не потребує складних інгредієнтів, а готується досить швидко.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

свіжоморожений хек — 800 г;

цибуля — 2 шт.;

яйця — 2 шт.;

сметана — 2 ст. л.;

борошно — 5 ст. л. з невеликою гіркою;

сіль і мелений чорний перець — до смаку;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Розморозити хек, обсушити й нарізати порційними шматочками. Розділити кожен уздовж навпіл, видалити хребет і кісточки, злегка посолити. Цибулю нарізати та подрібнити блендером. Додати яйця, сметану, сіль, перець і борошно. Перемішати до однорідності. Занурити шматочки риби в кляр і смажити на розігрітій олії приблизно по 2 хвилини з кожного боку, до золотистої скоринки та готовності. Викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир, і подавати теплими.

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