Хек у цибулевому клярі: рецепт варто 1 раз спробувати й закохатися
Звичайний хек можна приготувати особливо смачно, якщо доповнити його кляром із подрібненої цибулі, яєць і сметани. Під час смаження він утворює апетитну рум’яну скоринку, зберігаючи рибу соковитою всередині. Рецепт не потребує складних інгредієнтів, а готується досить швидко.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- свіжоморожений хек — 800 г;
- цибуля — 2 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- сметана — 2 ст. л.;
- борошно — 5 ст. л. з невеликою гіркою;
- сіль і мелений чорний перець — до смаку;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Розморозити хек, обсушити й нарізати порційними шматочками.
- Розділити кожен уздовж навпіл, видалити хребет і кісточки, злегка посолити.
- Цибулю нарізати та подрібнити блендером. Додати яйця, сметану, сіль, перець і борошно. Перемішати до однорідності.
- Занурити шматочки риби в кляр і смажити на розігрітій олії приблизно по 2 хвилини з кожного боку, до золотистої скоринки та готовності.
- Викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир, і подавати теплими.
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