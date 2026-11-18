Хек в луковом кляре: этот рецепт стоит попробовать 1 раз и влюбиться
Обычного хека можно приготовить особенно вкусно, если дополнить его кляром из измельчённого лука, яиц и сметаны. При жарке он образует аппетитную румяную корочку, сохраняя рыбу сочной внутри. Рецепт не требует сложных ингредиентов, а готовится довольно быстро.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- свежезамороженный хек — 800 г;
- лук — 2 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- сметана — 2 ст. л.;
- мука — 5 ст. л. с небольшой горкой;
- соль и молотый чёрный перец — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Разморозить хек, обсушить и нарезать порционными кусочками.
- Разделить каждый кусок пополам вдоль, удалить хребет и косточки, слегка посолить.
- Лук нарезать и измельчить блендером. Добавить яйца, сметану, соль, перец и муку. Перемешать до однородности.
- Окунуть кусочки рыбы в кляр и жарить на разогретом масле примерно по 2 минуты с каждой стороны, до золотистой корочки и готовности.
- Выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир, и подавать тёплыми.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления рыбы
Хек в сочном маринаде — рецепт в духовке на ужин.
Простой рецепт приготовления хека, минтая или трески — рыба по-польски.
Лучший рецепт котлет из рыбы — сочные, нежные и вкусные.
Ароматная рыба по-еврейски — самый вкусный рецепт, идеально на ужин.
Вкусная рыба по-французски в духовке — универсальный рецепт без хлопот.