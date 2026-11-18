Хек в луковом кляре. Фото: smachnenke.com.ua

Обычного хека можно приготовить особенно вкусно, если дополнить его кляром из измельчённого лука, яиц и сметаны. При жарке он образует аппетитную румяную корочку, сохраняя рыбу сочной внутри. Рецепт не требует сложных ингредиентов, а готовится довольно быстро.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

свежезамороженный хек — 800 г;

лук — 2 шт.;

яйца — 2 шт.;

сметана — 2 ст. л.;

мука — 5 ст. л. с небольшой горкой;

соль и молотый чёрный перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Способ приготовления

Разморозить хек, обсушить и нарезать порционными кусочками. Разделить каждый кусок пополам вдоль, удалить хребет и косточки, слегка посолить. Лук нарезать и измельчить блендером. Добавить яйца, сметану, соль, перец и муку. Перемешать до однородности. Окунуть кусочки рыбы в кляр и жарить на разогретом масле примерно по 2 минуты с каждой стороны, до золотистой корочки и готовности. Выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир, и подавать тёплыми.

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