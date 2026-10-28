Скумбрия с чесноком и копченой паприкой: сочная рыба, запеченная в духовке

Скумбрия в духовке: удачный рецепт, который захочется повторять
Ua ru
28 октября 2026 21:04
Запеченная скумбрия. Фото: кадр из видео
Запеченная скумбрия прекрасно подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Рыба не требует сложной подготовки, а ароматные специи делают ее особенно вкусной. Подавайте со свежими овощами, картофелем или любимым гарниром.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.
Реклама
Вам понадобится:
- скумбрия — количество по желанию;
- растительное масло — 3 ст. л.;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- копченая паприка — 2 ч. л.;
- чеснок — 2 зубчика;
- укроп — по желанию.
Способ приготовления
- Скумбрию очистить от потрохов, удалить голову, хвост и плавники.
- Промыть, обсушить бумажным полотенцем и сделать небольшие надрезы по бокам.
- Смешать растительное масло, лимонный сок, соль, паприку и измельчённый чеснок.
- Натереть рыбу маринадом изнутри и снаружи, оставить на 30 минут.
- Выложить скумбрию на фольгу, по желанию добавить укроп и сформировать лодочку.
- Запекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 30 минут, проверяя готовность рыбы. Подавать горячей с любимым гарниром.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления рыбы
Хек в сочном маринаде — рецепт в духовке на ужин.
Простой рецепт приготовления хека, минтая или трески — рыба по-польски.
Читайте также:
Лучший рецепт котлет из рыбы — сочные, нежные и вкусные.
Ароматная рыба по-еврейски — самый вкусный рецепт, идеально на ужин.
Вкусная рыба по-французски в духовке — универсальный рецепт без хлопот.