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Главная Вкус Скумбрия в духовке: удачный рецепт, который захочется повторять

Скумбрия в духовке: удачный рецепт, который захочется повторять

Ua ru
28 октября 2026 21:04
Скумбрия с чесноком и копченой паприкой: сочная рыба, запеченная в духовке
Запеченная скумбрия. Фото: кадр из видео

Запеченная скумбрия прекрасно подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Рыба не требует сложной подготовки, а ароматные специи делают ее особенно вкусной. Подавайте со свежими овощами, картофелем или любимым гарниром.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • скумбрия — количество по желанию;
  • растительное масло — 3 ст. л.;
  • лимонный сок — 1 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • копченая паприка — 2 ч. л.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • укроп — по желанию.
рецепт запеченої скумбрії
Рыба и укроп. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Скумбрию очистить от потрохов, удалить голову, хвост и плавники.
  2. Промыть, обсушить бумажным полотенцем и сделать небольшие надрезы по бокам.
  3. Смешать растительное масло, лимонный сок, соль, паприку и измельчённый чеснок.
  4. Натереть рыбу маринадом изнутри и снаружи, оставить на 30 минут.
  5. Выложить скумбрию на фольгу, по желанию добавить укроп и сформировать лодочку.
  6. Запекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 30 минут, проверяя готовность рыбы. Подавать горячей с любимым гарниром.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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