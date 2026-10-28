Скумбрия с чесноком и копченой паприкой: сочная рыба, запеченная в духовке

Запеченная скумбрия. Фото: кадр из видео

Запеченная скумбрия прекрасно подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Рыба не требует сложной подготовки, а ароматные специи делают ее особенно вкусной. Подавайте со свежими овощами, картофелем или любимым гарниром.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

скумбрия — количество по желанию;

растительное масло — 3 ст. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

копченая паприка — 2 ч. л.;

чеснок — 2 зубчика;

укроп — по желанию.

Рыба и укроп. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Скумбрию очистить от потрохов, удалить голову, хвост и плавники. Промыть, обсушить бумажным полотенцем и сделать небольшие надрезы по бокам. Смешать растительное масло, лимонный сок, соль, паприку и измельчённый чеснок. Натереть рыбу маринадом изнутри и снаружи, оставить на 30 минут. Выложить скумбрию на фольгу, по желанию добавить укроп и сформировать лодочку. Запекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 30 минут, проверяя готовность рыбы. Подавать горячей с любимым гарниром.

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